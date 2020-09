Erster Saisonsieg: Flavia Solva gewinnt gegen Pölfing Brunn mit 2:0

Details Sonntag, 27. September 2020 14:02

Am Samstag traf der SV Flavia Solva in der Unterliga West auf den GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. Die Gastgeber waren bis dato noch ohne vollen Dreipunkter geblieben und wollten im Römerstadion endlich den ersten Sieg einfahren. Die Gäste aus Pölfing Brunn waren nach dem 6:2 Kantersieg in der vergangenen Woche mit voller Brust angetreten und wollten ebenfalls das Punktemaximum holen. Das Aluminium beschützte bei dieser Begegnung die Heimelf, einige male landete der Ball am Pfosten oder an der Latte. Flavia siegte aber schlussendlich verdient mit 2:0 aufgrund der effizienteren Chancenauswertung und der besseren Leistung im zweiten Durchgang

Christopher Marat holt mit Flavia den ersten Saisonsieg

Nach 15 Minuten hätte Pöfing Brunn mit 3:0 führen können.

Flavia Coach Christoph Marat musste die beiden Leistungsträger Christoph Heritsch (verletzt) und Leandro Rabensteiner (gesperrt) vorgeben und stellte deshalb sein Spiel ein wenig um. Der ansonsten als Spielmacher fungierende Kapitän Manuel Prisching musste als 6er ran, dafür bekleidete Tobias Ringert die Position der Nummer 10. Eine gute Entscheidung wie, sich im späteren Verlauf herausstellen sollte. Bei den Gästen musste Coach Wolfgang Kiegerl wiederum auf den Einsertorhüter James Cook verzichten, für ihn sprang Manuel Puschnigg in die Bresche. Die 350 Besucher, auch zahlreiche Schlachtenbummler aus Pölfing Brunn waren gekommen, sahen zu Beginn einen Sturmlauf der Gäste aus der Weststeiermark, die die Römer mit aggressivem Angriffsfussball unter Druck setzen wollten. In den ersten 15 Spielminuten kam Pölfing Brunn mehrmals gefährlich vor das Tor von Matthias Jos, wenn er den Ball nicht parieren konnte, dann scheiterten die Pölfinger an der Stange bzw. Latte. Flavia stand sehr tief, versuchte den Spielaufbau des Gegners zu stören und wartete dann auf Kontermöglichkeiten über den schnellen Stürmer Patrick Kinhamer. So auch in der 20. Minute, der groß aufspielende Tobias Ringert zauberte einen Pass auf Patrick Kinhamer, er lief direkt auf Tor und versenkte den Ball mit dem linken Fuss in den Maschen. Die Fans jubelten über den neuen Spielstand von 1:0. Von nun an wurde Flavia immer stärker, sie versuchten jetzt ganz anders als in den bisherigen Partien, das Match in die Hand zu nehmen. Pünktlich in Minute 45 schickte der Unparteiische Mirko Adzaga die beiden Teams in die Kabine.

Michael Muckenauer erzielte an seinem Geburtstag den Siegestreffer für Flavia

In der zweiten Spielhälfte wurde jetzt Flavia immer gefährlicher, es schien als hätte Pölfing Brunn das Mittelfeld aufgegeben. Neben zwei dicken Möglichkeiten für die Pölfing Brunner Paitijm Hoti und Aljaz Naglic hatte der Torschütze Patrick Kinhammer es mehrmals vor den Beinen, den Sack früher zuzumachen. Die wohl beste Chance passierte in der 60. Minute, sein sehenswerter Lupfer wurde vom Pölfinger Torhüter mit letztem Einsatz und abgewehrt. Minute 64: Ein Eckball von Manuel Prisching landete punktgenau im Strafraum der Gäste. Michael Muckenauer stand verkehrt zum Tor, drehte sich blitzschnell um und versenkte den Ball in den Maschen. Mit diesem Treffer zum 2:0 machte er sich selbst ein Geburtstagsgeschenk und ließ sein Team und die stimmgewaltigen Flavia-Fans jubeln. Das war es dann auch gewesen, der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 94 Minuten und ließ die Flavianer frohlocken. In der nächsten Runde wartet auf die Flavianer ein brisantes Derby, am Samstag um 17 Uhr ist der AC Linden zu Gast. Der GASV Pölfing Brunn empfängt am Freitag, um 19 Uhr den USV Ragnitz.

SV FLAVIA SOLVA - GASV FORTUNA FEDERN PÖLFING BRUNN 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (21. Kinhamer), 2:0 (64. Muckenauer)

Römerstadion Wagna; 350 Besucher; Adzaga;

Startaufstellung:

SV Flavia Solva: Johs; Mally, Muckenauer, Krenn, Quitt; Müller, Prisching (K), Ringert, Lorenz, Pelzmann; Kinhamer

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn: Puschnigg; Kontschnik, Draskovic, Tschiltsch (K); Tertinek, Lovrecic, Luckerbauer; Veit, Vouk, Hoti, Naglic

Stimmen zum Spiel:

Christoph Marat, Trainer Flavia:

"Nach zwei starken Chancen von Pölfing Brunn haben wir ins Spiel gefunden und endlich begonnen Fussball zu spielen. Das Team hat danach nicht nur gut gespielt, sondern auch den 100 %igen Siegeswillen gezeigt, um die drei Punkte zu holen. Gratulation an meine Mannschaft."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Wir hätten heute noch bis Weihnachten spielen können und mit Sicherheit kein Tor geschossen."

Bester Spieler: Tobias Ringert (Flavia)

by René Dretnik

Foto: Flavia/Fauland