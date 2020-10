Krjlanovic-Festspiele: Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zündet beim USV Ragnitz ein Feuerwerk [Video]

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 18:37

Mit einer Serie von vier Siegen reiste der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch mit stolzer Brust zur Begegnung gegen den Tabellenneunten USV Ragnitz. Der Tabellenführer der Unterliga West konnte gegen die Gastgeber aufstellungstechnisch aus dem Vollen schöpfen. Die Ragnitzer hatten ihre liebe Mühe elf Mann auf das Tableaut zu bringen, viele Spieler fielen veletzungsbedingt aus. Die rund 90 Zuseher sahen einen großartig aufspielenden Spitzenreiter, der gegen spielstarke Ragnitzer nichts anbrennen ließ und die Partie schlussendlich mit 6:2 für sich entschied. Mann des Tages war Dejan Krjlanovic, der nach seiner Verletzung erstmalig von Beginn an spielte und seine Klasse mehrmals unter Beweis stellte.

Dejan Krljanovic bringt den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch früh in Front

Mit einer völlig anderen Taktik als in den bisherigen Spielen schickte Tillmitsch Coach Johann Bartl seine Jungs aufs Feld. Das ansonsten durch direktes Kurzpassspiel bestechende Auswärtsteam versuchte mit aggressivem Spiel über die Seiten die stark dezimierte Ragnitzer Abwehr unter Druck zu setzen. Auf der Gegenseite haderte Ragnitz-Coach Toni Bozgo mit dem Verletzungspech, gerade einmal elf Spieler konnte er für diese Begegnung nominieren. Auf der Ersatzbank nahmen mit Jakob Schlögl und Herolind Osaj zwei Spieler Platz, die nicht einmal im äusserten Notfall eingesetzt hätten werden können, da sie beide schwer lädiert waren. Deshalb eine Taktik vorzugeben war ein schwieriges Unterfangen, der Coach war froh überhaupt vollzählig antreten zu können. Von Beginn an waren die Gäste klar am Drücker und bewiesen, angetrieben von Dejan Krljanovic ihre Vormachtstellung am grünen Rasen. Bereits nach vier Minuten traf Krljanovic zum 0:1 seiner Mannschaft. Der USV Ragnitz war aber vom frühen Gegentreffer nicht zu beeindrucken und suchte wieder rasch den Weg nach vorne. Der daraus resultierende Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Unachtsamkeit in der Tillmitscher Abwehr schockte Matej Vracko die Gegner und versenkte den Ball zum 1:1 Ausgleich in den Maschen. Postwendend kam aber die Revanche der Auswärtigen. Krjlanovic zauberte einen Pass auf Matija Rožman und der Tillmitscher Torschütze vom Dienst schloss diese Aktion mit Bravour zum 1:2 ab. Jetzt war der Bann gebrochen und Tillmitsch diktierte das Spiel nach Belieben. In Minute 20 war es wiederum Dejan Krljanovic, der eine Aktion von rechts einleitete, Semin Omerovic kam am Sechzehner zum Schuss und der Ball zappelte zum 1:3 im Netz. Trotz des Rückstandes gaben sich die Gastgeber nicht auf und kamen in dieser Spielphase auch zu Möglichkeiten, zählbare Erfolge blieben aber aus. In Minute 31 tanzte Maestro Dejan Krljanovic die Ragnitzer Abwehr aus und fixierte den 1:4 Pausenstand. Nach 46 Minuten schickte der souveräne Schiedsrichter Klaus Brunner beide Teams in die Kabinen und die Spieler konnten sich dort erholen.

Filip Pocrnja sorgt mit seinem Treffer zum 6:1 für die endgültige Entscheidung

Nach dem Wiederbeginn bot sich den Besuchern ein ähnliches Bild, Ragnitz kämpfte zwar brav mit, gegen die Tillmitscher Offensive war aber an diesem Tag kein Kraut gewachsen. In Minute 71 gelangte ein weiter Ball auf links zu Matija Rožman, dieser sprintete in Richtung Tor und übergab den Ball an seinen Sturmpartner Armend Spreco, der im Strafraum lauerte. Der Stürmer sagte artig Danke und drückte den Ball zum 1:5 über die Linie. Doch die Gäste hatten heute noch nicht genug, bei einem Eckball in der 78. Minute sprang Filip Pocrnja höher als seine Gegner und es klingelte erneut im Kasten. Neuer Spielstand: 1:6. Das Spiel war jetzt eigentlich schon entschieden, trotzdem ließ Matej Vracko seinen Torinstinkt nicht ruhen und betrieb in der 84. MInute mit seinem Treffer zum 2:6 Ergebniskorrektur. Kurz vor Spielende boten die Gäste nocah eine sehenswerte Aktion. Der in der 74. Minute eingewechselte Florian Stangl zündete nach wunderschönem Doppelpass mit Michael Russ den Turbo und stürmte alleine auf das Ragnitzer Gehäuse zu. Er konnte die Chance aber nicht verwerten und somit endete die Begegnung mit einem 2:6 Auswärtserfolg für den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Der USV Ragnitz hofft in der nächsten Runde auf die Wiederkehr einiger Spieler und muss in Bad Gams antreten. Der Tabellenführer aus Tillmitsch empfängt den SV Lannach in der Schotterarena.





USV GLASMETALL TEMMEL RAGNITZ - SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH 2:6 (1:4)

Torfolge: 0:1 (4. Krljanovic), 1:1 (9. Vracko), 1:2 (12. Rožman), 1:3 (20. Omerovic), 1:4 (31. Krjlanovic), 1:5 (71. Spreco), 1:6 (78. Pocrnja), 2:6 (84. Vracko)

Julius-Meinl-Stadion; 90 Zuseher; Brunner

Aufstellung:

USV Ragnitz:Nejc Heric - Jan Elsnik, Stefan Krofitsch, Miha Simonic - Gregor Leber Vracko, Sascha Ambros (K), Martin Gobly Heigl, Alexander Pototschnik - Matej Vracko, Kliton Stavri Bozgo, Denis Cekovski

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Valentino Maric, Filip Pocrnja, Dejan Korat, Dan Krajnc, Dejan Krljanovic (74. Stangl), Semin Omerovic, Michael Russ (K), Armend Spreco (89. Reiterer), Matija Rožman (89. Draxler), Gerald Tuscher (79. Peböck), Gregor Stavbar

Stimmen zum Spiel:

Toni Bozgo, Trainer Ragnitz:

"Tillmitsch ist eine sehr gute Mannschaft. Der Gegner hat den Platzierungsunterschied in der Tabelle heute eindrucksvoll bewiesen."

Stefan Masser, Teambetreuer:

"Unser Trainer hat die Mannschaft wiedereinmal super auf den Gegner eingestellt. Wir haben heute sehr gut gespielt, ein Tor war schöner als das andere, Herz was willst du mehr."

by René Dretnik

Video: René Dretnik