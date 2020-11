Drei Ausschlüsse: Der SV Bad Schwanberg und der USV Hengsberg trennen sich Remis

Details Sonntag, 01. November 2020 19:56

Am Samstag traf in der 10. Runde der Unterliga West der Tabellenzwölfte SV Bad Schwanberg vor heimischem Publikum auf den Tabellendritten USV Hengsberg. SV Bad Schwanberg remisierte in Runde 9 mit 0:0 gegen GASV Pölfing-Brunn, während USV Hengsberg 0:2 gegen AC Linden Leibnitz verlor. Die heimstarken Schwanberger wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und den Favoriten aus Hengsberg ärgern. Der Gegner musste auf einige Stammspieler verletzungsbedingt verzichten und reise mit dem letzten Aufgebot nach Bad Schwanberg. Als Schiedsrichter der Partie fungierte Daniel Steuber, sein Assistent war Julian Schnur, der im zweiten Durchgang bei einer Szene unfreiwillig im Mittelpunkt des Geschehens stand. Die beiden Mannschaften trennten sich schlussendlich mit einem 2:2 Unentschieden.

Schwanberg Coach Toni Ehmann (hier am Bild mit dem Ragnitzer Trainer Toni Bozgo) musste die letzten zehn Minuten auf der Tribüne Platz nehmen.

Adel Hachoud brachte den SV Bad Schwanberg früh in Front

Dem SV Bad Schwanberg gelang der bessere Start, die Truppe von Toni ging früh in Führung. Adel Hachoud bekam einen Pass von rechts und zog in Minute 6 aus kurzer Distanz ab und stellte mit dem Treffer zum 1:0 sein Können unter Beweis. Die Gäste wachten jetzt langsam auf, Christian Fauland kam in der 11. Minute zu einer tollen Möglichkeit, scheiterte aber an Torhüter Daniel Galli. Nach 46 Minuten schickte Schiedsrichter Daniel Steuber beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Gleich nach dem Wiederankick glich der USV Hengsberg aus

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn dribbelte sich Borut Semler in den gegnerischen Strafraum und wurde dort regelwidrig gelegt. Urban Cander, der Spezialist für Standards beim USV Hengsberg, legte sich den Ball auf und versenkte ihn eiskalt zum 1:1 Ausgleich im Netz. Der SV Bad Schwanberg zeigte sich jedoch nur kurz geschockt revanchierte sich postwendend. Nach einem Abwehrfehler der Gäste-Verteidigung schnappte sich Christian Kluge am 16er den Ball und versenkte in zum 2:1 in den Maschen. Die Partie wurde jetzt aggressiver und ein wenig härter, der Unparteiische hatte alle Mühe die Gemüter zu beruhigen. Der USV Hengsberg war jetzt zwar die spielbestimmende Mannschaft, für Akzente in der Offensive war dies aber zu wenig. In der 67. Minute wurde Emir Salkic gefoult und trat seinem Gegenspieler nach. Matevz Verhovcak schupfte ihn dafür um, beide Spieler wurden vom Schiedsrichter sofort mit der roten Karte bestraft und mussten den Platz verlassen. Doch ein Ausschluss sollte später noch folgen, nach verbalen Attacken in Richtung der Unparteiischen wurde Schwanberg-Coach Toni Ehmann innheralb weniger Sekunden mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen und durfte die restliche Spielzeit von der Tribüne aus zusehen. Er wurde vom Linienrichter vom Verlassen der Coaching Zone abgehalten, einige Schwanberger wollten allerdings gesehen haben, dass der Assistent den Coach beim Arm gepackt habe, wie es wirklich war, weiss nur der liebe Gott. In der 88. Minute verwertete Manuel Kniebeiss nach einer Faustabwehr des Schwanberger Goalies den Ball zum 2:2 Endstand.





SV BAD SCHWANBERG - USV KÖTZ HAUS HENGSBERG 2:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (6. Hachoud), 1:1 (47. Cander E.), 2:1 (51. Kluge), 2:2 (88. Kniebeiss)

Stadion Hollenegg; 90 Besucher; Steuber - Schnur

Aufstellung:

Bad Schwanberg: Daniel Galli - Fabian Neuhold, Blaz Kores - Sebastian Kluge (K), Markus Sebastian Saurer, Nardi Lazaric, Matevz Verhovcak, Rame Mehmetaj, Christian Kluge - Hans Jörg Gosch, Adel Hachoud

USV Kötz Haus Hengsberg: Dominik Huberts, Daniel Dolinar, Thomas Friess , BEd, Patrick Petrac, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Borut Semler, Urban Cander (K), Manuel Kniebeiss, Emir Salkic, Christian Fauland

Stimmen zum Spiel:

Klaus Kohlhammer, Schriftführer Bad Schwanberg:

"Es war ein kampfbetontes Match, der Gegner hat sehr rustikal gespielt. Der Schiedsrichter hat es verabsäumt frühzeitig mit gelben Karten durchzugreifen. Wir haben durch eine Schlamperei den Ausgleich noch bekommen."

Stefan Sackl, Spieler Hengsberg:

"Wir haben wiedereinmal ein frühes Gegentor bekommen und mussten zweimal einem Rückstand nachlaufen und haben diesen zweimal aufgeholt. Das Unentschieden war gerechtfertigt."

