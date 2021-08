Schnörkelloser Heimsieg: Der SV Tillmitsch feiert gegen Dobl einen 5:1 Kantersieg

Details Sonntag, 15. August 2021 11:40

In einer einseitigen Begegnung in der Unterliga West setzte sich der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen den SV TIBA Austria Dobl mit 5:1 durch und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.Trotz guter Anfangsphase der Gäste gingen die Hausherren schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz.

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch jubelte über den ersten Sieg

Semin Omerovic und Matija Rozman trafen je zweimal vor der Pause

Bei sehr heissen Temperaturen hatten die Gäste die bessere Startphase - Julius Ortner kam in den ersten zehn Minuten zweimal zu einer guten Möglichkeit - er scheiterte aber einmal am Tillmitscher Schlussmann Maric und beim zweiten Mal an seinem eigenen Unvermögen. Mit zunehmender Dauer wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle im mer gerechter. Semin Omerovic eröffnete das Torspektakel in der 18. Minute. Nach einem Doppelpack von Matija Rozman (39. und 43.) und einem weiteren Treffer von Omerovic (45.)ging es mit dem 4:0 Halbzeitstand in die Kabinen.

Dominik Langbauer krönte seine Leistung mit einem Traumtor

Nach dem Wiederanpfiff war es wieder das Auswärtsteam das Akzente setzte. Fisnik Shyti verkürzte mit einem Weitschuss auf 1:4. Die Hausherren wurden jetzt aber immer stärker und kamen zu unzähligen Torchancen - Dobls Schlussmann Moritz Primus hatte heute einen großen Tag und rettete einige Male vor einem höheren Rückstand. In der 90. Minute sorgte Dominik Langbauer mit einem Volleyschuss für den 5:1 Endstand. Schlussendlich ein verdienter Sieg der Hausherren, die das Spiel doch über den Großteil der Zeit klar dominierten.

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV TIBA Austria Dobl, 5:1 (4:0)

18 Semin Omerovic 1:0

39 Matija Rožman 2:0

43 Matija Rožman 3:0

45 Semin Omerovic 4:0

49 Fisnik Shyti 4:1

90 Dominic Andre Langbauer 5:1

Aufstellungen:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gerald Tuscher, Gregor Stavbar - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer, Dejan Krljanovic (K), Matija Rožman - Jernej Leskovar, Semin Omerovic

Dobl: Moritz Sebastian Primus - David Lang, Mark Ryan Pernitsch, Julian Christian Mottnik, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Florian Hasenbichler, Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl, Paul Schmelzer - Fisnik Shyti

Beste Spieler: Thomas Zündel, Semin Omerovic, Dominic Langbauer (alle Tillmitsch)

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein wichtiger Sieg gegen einen unangenehmen Gegner. Dobl hatte in den ersten zehn MInuten zwei Chancen - dann übernahmen wir das Kommando. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir wollen jetzt den Schwung nach Bad Gams mitnehmen."

Klaus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Das war heute gar nichts von uns. Unabhängig vom Ergebnis bin ich aber auch von TIllmitsch enttäuscht. Ich hätte mir spielerisch mehr von den Gegner erwartet, wenn man sich den Kader ansieht."

by ReD

Foto: SV TIllmitsch/Fortmüller

