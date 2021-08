Gelungenes Debüt: Hackinger führt Tillmitsch zum Auswärtssieg gegen Bad Gams

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Der SC hagebau Wallner Bad Gams empfing den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und wollte dem Favoriten ein Bein stellen oder ihn wenigstens ärgern. Aufgrund der Personalsituation mit den verletzten und gesperrten Spielern war dies aber kein leichtes Unterfangen für die Hausherren. Die Gäste lagen bereits nach 35 Minuten mit 1:4 in Führung und freuten sich am Ende über den 2:6 Auswärtserfolg, der gleichzeitig auch die Tabellenführung in der Unterliga West bedeutet.

Dominik Hackinger ließ bei diesem Spiel öfters seine Klasse aufblitzen

Bad Gams gab sich nie auf lief aber immer einem Rückstand hinterher

Mit besonderer Spannung wurde diese Begegnung erwartet - feierte doch der Ex-GAK-Spieler Dominik Hackinger sein Debüt bei den Gästen. Tillmitsch wollte gleich vom Start weg ihrer Favoritenrolle gerecht werden, sie taten sich aber gegen tief und kompakt stehende Hausherren sehr schwer. In der 17. Minute eröffnete Hackinger den Torreigen mit dem 1:0 - ein sehr wichtiger Treffer - nicht nur für ihn, sondern für die ganze Mannschaft. Dieses Tor wirkte wie eine Erlösung, nur vier Minuten später erhöhte Filip Pocrnja auf 0:2. Die Gastgeber versteckten sich jedoch nicht und kamen auch zu Möglichkeiten. In MInute 30 legte sich Andreas Ehmann einen Freistoß zurecht und mit einem seidenweichen Heber über die Mauer - der Ball sprang noch vor dem Tor auf - stellte er auf 1:2.Die Antwort folgte postwendend - Thomas Zündel schraubte sich nach einem Korner hoch und erhöhte auf 1:3. Der Jubel der Gäste war noch nicht richtig verhallt, ehe Matija Rozman den neuen Spielstand von 1:4 herstellte. In der 39. Minute tankte sich Ehmann in den 16er und wurde dort regelwidrig gelegt. Der gefoulte führte den Strafstoß selbst aus und verkürzte auf 2:4. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Dominik Hackinger war der beste Mann am Platz - er erzielte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel zu Beginn ein wenig ab, Tillmitsch gab sich mit der Führung zufrieden und Bad Gams konnte nur mehr durch Konter überzeugen. In der 75. MInute wurden die Besucher nocheinmal mit einer schönen Aktion verwöhnt. Dominik Hackinger dribbelte sich auf der linken Seite durch, legte den Ball auf Filip Pocrnja ab - dieser übergab an den freistehenden Denis Cekovski - letzterer brauchte den Ball nur mehr ins Tor schieben. Neuer Spielstand 2:5. Die Auswärtself, angetrieben von Hackinger ließ sich jetzt natürlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen - gab den rund 120 Besuchern aber noch eine Zugabe. Jernej Leskovar spielte einen hohen Ball in den Lauf von Hackinger und dieser krönte seine herausragende Leistung mit einem weiteren Tor. Er überlupfte den Gamser Schlussmann und fixierte den 2:6 Endstand.

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:6 (2:4)

17 Dominik Hackinger 0:1

21 Filip Pocrnja 0:2

30 Andreas Ehmann 1:2

33 Thomas Zuendel 1:3

35 Matija Rožman 1:4

39 Andreas Ehmann 2:4

75 Denis Cekovski 2:5

86 Dominik Hackinger 2:6

Aufstellung:

Bad Gams: Patrick Posch (K) - Philipp Koch, Andreas Ganster, Martin Ganster - Matej Filipovic, Lukas Dengg, Semir Alija, Johann Edegger, Daniel Schipfer - Martin Gosch, Andreas Ehmann

SV Tillmitsch: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gerald Tuscher - Thomas Zündel, Dan Krajnc (K), Dominic Andre Langbauer, Dejan Krljanovic, Matija Rožman - Dominik Hackinger , BA MA, Denis Cekovski

Stimmen zum Spiel:

Zeljko Vukovic, Trainer Bad Gams:

"WIr haben in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten. Die Tore waren trotzdem ziemlich billig. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Qualität war auf der Seite von Tillmitsch wir hatten aber trotzdem unsere Chancen."

Dominik Hackinger, Spieler Tillmitsch:

"Für mich was es schwierig, da ich erst diese Woche zum Training dazugestossen bin. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Der Gegner ist hinten gut gestanden, deshalb haben wir uns zu Beginn sehr schwer getan. Das 1:0 war unser Dosenöffner und für mich besonders wichtig, um in die Mannschaft reinzufinden. Leider haben wir zu einfach die Tore zugelassen und so den Gegner immer wieder ins Spiel zurückgeholt. Nach dem 2:4 war der Fisch geputzt - der Sieg war auch in dieser Höhe verdient."

by ReD

Foto: SV Tillmitsch/Fortmüller

