Überraschung: Hengsberg entführt drei Punkte beim 1. FC Leibnitz

Der USV Hengsberg setzte sich gegen den 1. FC Leibnitz mit 3:2 durch und sicherte sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison. Der nächste Favorit in der Unterliga West strauchelte, die Liga bleibt weiter spannend.

Nach fünf Minuten traf dre Ex-Leibnitzer Fabio Schnabel per Kopf zum 0:1

Der USV Hengsberg erwischte den besseren Start und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einer Vorlage von Mario Kreimer traf Fabio Schnabl per Kopf zum 0:1 für sein Team. Die Antwort der Hausherren folgte prompt, Dominik Divjak versenkte einen Volley im Netz und sorgte für den 1:1 Ausgleich (16.). Der Spielstand blieb bis zum Pausenpfiff unverändert - mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Hengsberg holte einen Rückstand auf und ging am Ende als Sieger vom Platz

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn hatten die Gastgeber großes Glück, als Lukas Robier nur die Latte traf (51.) Jetzt wachten die Hausherren auf - Matthias Labudik machte in der 55. Minute das 2:1 von 1. FC Leibnitz perfekt. Ein sehenswerter Treffer des Leibnitzers - sein Kopfball senkte sich über Torhüter Domink Huberts genau ins Kreuzeck. Die Heimelf wollte das Ergebnis jetzt scheinbar nur mehr verwalten und ließen sich durch die konterstarken Hengsberger zweimal überraschen. In der 81. Minute machte es Robier besser, als bei seinem ersten Versuch und erzielte den 2:2 Ausgleichstreffer. Urban Cander stellte für die Gäste im Schlussakt den Führungstreffer sicher (88.). Am Ende ging Hengsberg gegen den 1. FC Leibnitz mit 2:3 als Gewinner vom Feld - ein verdienter Sieg für die Gäste.

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – USV Hengsberg, 2:3 (1:1)

5 Fabio Schnabel 0:1

16 Dominik Divjak 1:1

55 Matthias Gottfried Labudik 2:1

81 Lukas Andreas Robier 2:2

88 Urban Cander 2:3

1. FC Leibnitz: Patrick Kogler - David Lonzaric, Matthias Gottfried Labudik, Luca Cuscito - Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Konstantin Kamnig, Paul Krizanac , BA, Konstantin Bauer (K) - Emil Novi, Kevin Pirker

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Thomas Friess , BEd, Patrick Petrac, Niko Vajda, Urban Cander (K), BEd Stefan Zöhrer, Lukas Andreas Robier, Fabio Schnabel, Mario Kreimer

Stimmen zum Spiel:

Markus Gudenus, Obmann FC Leibnitz:

"Wir haben das Spiel eigentlich sehr gut im Griff gehabt. Leider haben wird durch Fahrlässigkeit und kleinen Unachtsamkeiten verloren."

Michael Sammer-Wogg, Trainer FC Leibnitz:

"Wir sind teilweise ins offene Messer gelaufen. Hengsberg hat uns klug ausgekontert. Durch zwei blöde Schnitzer haben wir uns das Leben schwer gemacht. Ich stehe nicht an den Gästen zu gratulieren, sie haben eiskalt zugeschlagen."

Fabio Schnabel, Spieler USV Hengsberg:

"Der Sieg war verdient. Gegen den Ex-Verein ein Tor zu machen ist immer etwas Besonderes!"

