Heimsieg: Flavia behält die weiße West an und gewinnt gegen Lannach mit 5:2

Details Sonntag, 29. August 2021 11:13

Der geheime Aufstiegsfavorit in der Unterliga West bleibt weiterhin auf Spur. Auch der SV Grapos Lannach hatte gegen den SV Flavia Solva, zumindestens im zweiten Durchgang, kein adäquates Mittel parat und ging mit 2:5 unter. Mathias Jos hielt seine Mannschaft durch unglaubliche Paraden im Spiel und Patrick Kinhamer traf wiederum doppelt.

Am Ende jubelte wieder Flavia: Mathias Johs hatte großen Anteil am Sieg

Im ersten Durchgang hatte Lannach mehr vom Spiel - Mathias Johs zeigte einige Glanzparaden

Der SV Grapos Lannach war von Beginn an hellwach und machte es den Favoriten aus Wagna sehr schwer. Die Elf von Hannes Höller kam zu vielen Möglichkeiten, allerdings war Flavia Torhüter Mathias Johs schwer zu bezwingen. Er rettete sein Team einige male vor einem Rückstand. Völlig überraschend und entgegen dem Spielverlauf gingen die Hausherren dann mit 1:0 in Führung. Leandro Rabensteiner dribbelte sich auf der rechten Seite durch - servierte einen Stanglpass auf Patrick Kinhamer und der Flavia-Stürmer brauchte den Ball nur mehr ins Tor schieben. Lannach gab sich aber nicht auf und kam in MInute 45 zum Ausgleich - Aleksander Kramberger schnappte sich einen Lochpass und verwertete eiskalt zum 1:1 - dies war auch der Pausenstand.

Ab Minute 50 nach der Flavia-Express Fahrt auf - die Römer waren danach die klar bessere Mannschaft

Im zweiten Durchgang wachten die Römer jetzt auf - Ivan Grabovac verwertete per Kopf zum 2:1 (51.) Nur fünf Minuten später setzte sich Christoph Heritsch im 1-1 gegen den Lannacher Torhüter Angelo Simonitsch durch und stellte auf 3:1 (56.). Jetzt war der Bann gebrochen - der Flavia-Express nahm Fahrt auf - Kinhamer wurde von Mladen Hasija in die Gasse geschickt und erhöhte auf 4:1 (63.). In der 81. Minute köpfte Dejan Draskovic den Ball ins Tor - die Vorlage kam von Christoph Heritsch. In der 93. Minute betrieb Jetmir Torra Ergebniskorrektur - die Flavia Abwehr war bei diesem Treffer wohl schon mit Gedanken in der Kabine gewesen - und fixierte den 5:2 Endstand. Der nächste Erfolg für den SV Flavia Solva - die Römer bleiben an der Spitze dran!

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV Grapos Lannach, 5:2 (1:1)

22 Patrick Kinhamer 1:0

45 Aleksander Kramberger 1:1

51 Ivan Grabovac 2:1

56 Christoph Oliver Heritsch 3:1

63 Patrick Kinhamer 4:1

81 Dejan Draskovic 5:1

93 Jetmir Torra 5:2

Aufstellungen:

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Christoph Oliver Heritsch, Patrick Kinhamer, Matic Ficko, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Mladen Hasija, Dominik Wurzinger

Lannach: Angelo Simonitsch - Alexander Christof, Boban Vasov, Philipp Wolf, Julian Kaiser - Thomas Seidl, Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, MA Bernd Hold (K) - Jetmir Torra, Aleksander Kramberger

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Lannach war sehr gut auf uns eingestellt. WIr haben uns die ersten 45 Minuten richtig schwer getan. Das 1:1 war der Weckruf - in der zweiten Halbzeit haben wir dann super gespielt. Der Sieg war in Ordnung und aufgrund der zweiten Halbzeit verdient!"

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Wir haben gespielt und Flavia hat die Tore gemacht. Wenn du keine Tore schiesst, kannst du kein Spiel gewinnen. Das verfolgt uns leider schon die letzten vier Runden. Wir müssen die nächsten zwei Runden gegen Bad Gams und Pölfing Brunn voll anschreiben, dann sind wir wieder im Soll!"

by ReD

Foto: Christian Fauland

