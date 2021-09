Effizienzlos: Der SV Gralla vergibt eine Vielzahl an Chancen und verliert gegen den FC Ligist

Details Sonntag, 05. September 2021 07:00

Der SV RB Pichler Bau Gralla hatte am Freitag gegen den FC Raiffeisen Ligist mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage in der Unterliga West. Die Hausherren konnten eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen und wurden von den Gästen eiskalt ausgekontert.

Dominik Nöst (hier noch im Dress von Frauental) hadert mit seinen Abschlussqualitäten

Nach vier Minuten stand es bereits 0:1 für den FC Ligist

Die Heimmannschaft geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Marko Pavic das schnelle 1:0 für den FC Raiffeisen Ligist erzielte. Gralla drückte jetzt auf die Tube kam noch zu einigen Möglichkeiten, scheiterte aber am eigenen Unvermögen und brachte den Ball nicht im Tor unter. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und kamen auch zum Ausgleich. Rok Medved war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Ligist unterbrachte.

Die Offensivabteilung des SV Gralla hatte heute ihr Visier nicht richtig eingestellt

Jetzt wollte die Heimmannschaft eine schnelle Entscheidung herbeiführen - es wurde immer wieder gefährlich in der Ligister Box. Die Gäste aus der Weststeiermark waren aber klüger und abgebrühter und konterten die Heimischen eiskalt aus. Matthias Repic machte in der 62. Minute das 2:1 für die Auswärtigen perfekt. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dominic Scheiber für einen Treffer sorgte (91.). Schließlich strich FC Raiffeisen Ligist die Optimalausbeute gegen SV RB Pichler Bau Gralla ein und freute sich über den 1:3 Auswärtssieg.

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – FC Raiffeisen Ligist, 1:3 (0:1)

4 Marko Pavic 0:1

58 Rok Medved 1:1

62 Matthias Repic 1:2

91 Dominic Scheiber 1:3

Aufstellungen:

Gralla: Aljaz Music - Gernot Krasser, Rok Kogoj, Johannes Sterf, Florian Rupp (K), Rok Medved - Doris Kelenc, Timotej Petek, Gian-Carlo Feiertag, Lukas Walter - Dominik Nöst

Ligist: Fabian Rene Steiner - Michael Capretti, Oskar Groß, Oliver Blumauer, Raphael Appler - Daniel Wüster, Patrick Hutter, Filip Misimi, Matthias Lackner - Matthias Repic (K), Marko Pavic

Stimmen zum Spiel:

Martin Sternad, Trainer SV Gralla:

"Der Gegner hat uns eiskalt ausgekontert. Unsere Offensive ist derzeit nicht vorhanden. Uns fehlt ein Vollstrecker."

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Das Spiel hat für uns richtig gut begonnen, wir konnten früh in Führung gehen. Danach zeigte Gralla seine Klasse und war uns spielerisch überlegen. Auf den Ausgleich von Gralla konnten wir eine schnelle Antwort finden. Wir haben als Team in puncto Mentalität, Einsatz und Laufbereitschaft überzeugt."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!