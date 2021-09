Partie gedreht: Der USV Ragnitz feiert gegen Groß St. Florian den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 05. September 2021 09:47

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die 200 Besucher bei der Begegnung zwischen dem USV glasmetall Temmel Ragnitz und dem TUS Groß St. Florian. Nach einer zögerlichen ersten Hälfte beider Mannschaften nahm die Partie in Hälfte Zwei richtig Fahrt auf. Den Fans wurden vier Tore und zwei Ausschlüsse geboten - ein tolles Event also für jeden Fussballfreund. Nach 0:1 Führung der Gäste drehten die Hausherren die Partie auf 3:1 und holten sich den ersten Sieg in der laufenden Saison der Unterliga West.

Der Torschütze zum 2:1 Ivan Rajic jubelt gemeinsam mit Thomas Tauss.

Im ersten Durchgang schalteten beide Teams auf Sparflamme - in Hälfte Zwei ging die Post ab

Der Beginn dieser Begegnung war geprägt von gegenseitigem Abwarten - beide Teams wollten den Gegner kommen lassen. Das Resultat aus dieser Taktik waren Chancen auf beiden Seiten, die letztendlich ohne Torabschluss blieben. Mit dem 0:0 Pausenstand ging es in die Kabinen - die 200 Besucher waren sich sicher, dass der zweite Durchgang nur besser werden könne. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie einen völlig anderen Verlauf und beide Teams legten eine Schippe zu. In Minute 57 wurde Christian Tschermanek im Strafraum gelegt - der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der Ragnitzer Paul Vasile wollte diese Entscheidung partout nicht hinnehmen und kassiert binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot wegen Kritik.

Mit einem Mann weniger holte der USV Ragnitz den 0:1 Rückstand auf

Zija Lleshi verwertete den Strafstroß und stellte die 0:1 Führung der Gäste her. Mit einem Mann weniger drückte Ragnitz jetzt auf die Tube und kämpfte um jeden Millimeter. Der Einsatz wurde belohnt, nur drei Minuten später (61.) traf Marko Kramberger per Kopf zum 1:1 Ausgleich. Die Partie gewann jetzt zunehmends an Spannung und wurde immer besser. In der 80. Minute hatte Thomas Nebel die Führung auf dem Fuss - sein Schuss ging aber vorbei. In Minute 84 zauberte Domen Lah eine Massflanke in den 16er und Ivan Rajic sorgte für die 2:1 Führung aus Sicht der Gastgeber. In der 87. Minute wurde Elias Rumpf wegen einer Torverhinderung ausgeschlossen - zumindestens die numerische Ausgeglichenheit in puncto Spielern war jetzt wieder hergestellt. In der Nachspielzeit (92.) drückte Miha Simonic den Ball über die Linie und ließ seine Mannschaft schlussendlich jubeln.

USV GLASMETALL TEMMEL RAGNITZ - TUS GROSS ST. FLORIAN 3:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (57. Lleshi (E.)), 1:1 (61. Kramberger), 2:1 (84. Rajic), 3:1 (92. Simonic)

Julius-Meinl-Stadion; 200; Grasser - Pedlijic

Aufstellungen:

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Vasile Paul, Ivan Rajic, Marko Kramberger (K), Nejc Vnuk, Dominic Rass - Thomas Tauss, Domen Lah, David Sajnovic - Denis Toplak, Marijo Sandor

Groß St. Florian: Christoph Leitinger - Raphael Flechl, Simon Braunsar, Paul Reisinger, Elias Rumpf, Markus Edegger (K) - Valentin Missethan, DI Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Christian Tschermanek, Alexander Muster

Stimmen zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Ragnitz:

"Endlich haben wir uns einmal mit drei Punkten belohnt! Es ist das erwartet schwere Spiel gewesen, die Jungs wollten heute unbedingt den Sieg und das haben sie im Finish eindrucksvoll bewiesen. Gratulation an meine Mannschaft."

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wir haben einen vermeintlich geschlagenen Gegner wieder zum Leben erweckt."

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler

