Angespuckt: Beim 0:0 zwischen Gralla und Pölfing Brunn spuckte ein Spieler den Trainer an

Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich der SV Raiffeisen Pichler Bau Gralla und der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. Ein unglaubliches Ergebnis, das so dem Spielverlauf nicht entsprach. Die Hausherren verzeichneten drei Stangenschüsse und die Gäste vergaben in der 93. Minute einen Elfmeter.

Gralla traf im ersten Durchgang dreimal nur die Stange

Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gastgebern. Von Beginn an übte der SV Gralla viel Druck aus und wollte unbedingt den Dreier einfahren. Dementsprechend offensiv traten die Hausherren auf, sie erspielten Chance um Chance. Insgesamt dreimal trafen die Gastgeber nur die Stange - die restlichen Chancen wurden vom souveränen Pölfinger Schlussmann Manuel Puschnigg vereitelt. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, konnten aber dennoch keine zwingenden Möglichkeiten erarbeiten. Puschnigg stand auch im zweiten Durchgang vermehrt im Fokus - bei einem Kopfball von Rok Medwed rettete er seine Mannschaft abermals vor einem Rückstand. In der 74. Minute herrschte dann Aufruhr auf der Pölfinger Bank - bei einem Outeinwurf von Gralla hatte sich Phillip Mally nicht mehr unter Kontrolle und spuckte den gegnerischen Trainer an.

Der Trainer der Gäste wurde von einem Spieler angespuckt - diese Unsportlichkeit sorgte für Aufruhr

Diese Spuckattacke wurde vom Unparteiischen nicht gesehen und geahndet, Pölfing Brunn-Co Eduard Scharler war darüber so entrüstet, dass ihn der Schiedsrichter von der Bank verweisen musste. Die Schlussminuten wurden jetzt noch richtig rasant - in der 90. Minute reklamierten die Gäste einen Strafstoß, der allerdings vom Schiri Sladan Markovic nicht gegeben wurde. In Minute 93 gab es dann aber trotzdem noch einen Elfmeter für Pölfing Brunn: Anej Lovrecic fand aber im Gralliger Torhüter Aljaz Music seinen Meister - er parierte den Strafstoß mit Bravour. So endete die Partie mit einem torlosen Unentschieden - ein aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten gerechtes Ergebnis.

SV GRALLA - GASV PÖLFING BRUNN 0:0

Stimmen zum Spiel:

Martin Sternad, Trainer Gralla:

„Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Wir haben erste Halbzeit gut gespielt und leider wieder einmal unzählige Möglichkeiten nicht genützt. Im zweiten Durchgang waren wir spielerisch nicht mehr so gut. Unser Tormann hat uns den Punkt gerettet!“

Marcel Hofer, Sektionsleiter Gralla:

„Wir haben 90 Minuten alles reingehaut, was gegangen ist. Wir haben uns leider nicht belohnt. Der Mannschaft ist nichts vorzuwerfen!“

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Vor dem Spiel hätte ich den Punkt sofort genommen. Aufgrund des Spielverlaufs wären drei drinnen gewesen. Wir sind aber nicht unzufrieden. Jemanden anzuspucken ist ein absolutes No-Go. Noch dazu wo gerade eine Pandemie herrscht. Das ist unterstes Niveau.“

