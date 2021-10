Heimdebakel: Bad Schwanberg fasst gegen Tillmitsch neun Trümmer aus

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 13:50

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SV Bad Schwanberg mit einem 9:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier ging SV Tillmitsch als Favorit ins Spiel gegen Bad Schwanberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Dominic Langbauer war on fire - er steuerte drei Treffer bei!

Bereits nach 45 Minuten war der Käse gegessen

Dejan Krljanovic schoss für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch in der 24. Minute das erste Tor. Jetzt erst recht, dachte sich Maximilian Sommersguter, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (27.). Dominik Hackinger versenkte die Kugel zum 2:1 (28.). Aus der Ruhe ließ sich SV Bad Schwanberg nicht bringen. Markus Sebastian Saurer erzielte wenig später den Ausgleich (33.). Jetzt drehte der SV Tillmitsch richtig auf, Filip Pocrnja (37.), Hackinger (40.) und Dominic Andre Langbauer (45.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 5:2 und ließen Bad Schwanberg dabei ziemlich alt aussehen. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Aber auch nach dem Seitenwechsel zeigte der Tabellenführer weiterhin keine Gnade. So schossen Langbauer (50./63.), Semin Omerovic (60.) und Jernej Leskovar (85., Elfer) vier weitere Treffer. Schlussendlich setzte sich der Gast mit neun Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Tillmitsch hat mittlerweile bereits 41 Tore erzielt

Bei SV Bad Schwanberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Die Gastgeber nehmen mit 18 Punkten den dritten Platz ein. Bad Schwanberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Mit dem Erfolg macht es sich SV Tillmitsch weiter in der Aufstiegsregion bequem. Der Angriff von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 41-mal zu. Die Bartl-Elf ist noch ungeschlagen - mittlerweile stehen acht Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit der derzeitigen Form wird es für viele Gegner schwierig, den Tillmitsch-Express zu stoppen.

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:9 (2:5)

24 Dejan Krljanovic 0:1

27 Maximilian Sommersguter 1:1

28 Dominik Hackinger 1:2

33 Markus Sebastian Saurer 2:2

37 Filip Pocrnja 2:3

40 Dominik Hackinger 2:4

45 Dominic Andre Langbauer 2:5

50 Dominic Andre Langbauer 2:6

60 Semin Omerovic 2:7

63 Dominic Andre Langbauer 2:8

85 Jernej Leskovar 2:9

Stimmen zum Spiel:

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Wir wurden unserer Favoritenrolle gerecht und konnten gegen eine kompakte Schwanberger Mannschaft gewinnen. Sogar die Höhe ist gerechtfertigt. Ich bin stolz auf diese Mannschaft - alle haben großes Herz bewiesen und gezeigt, dass wir alle an einem Strang ziehen."

by ReD

Foto: www.svtillmitsch.at

