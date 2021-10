4:1-Heimsieg: Hengsberg weist FC Ligist in die Schranken!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:28

Der FC Raiffeisen Ligist wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen den USV Hengsberg deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war FC Raiffeisen Ligist zum Duell mit Hengsberg angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Ligist jedoch Ernüchterung zurück. Die Hengsberger ließen nur wenige Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Etwa 70 Zuschauer verfolgten im Hengiststadion eine recht einseitige Begegnung, die die Heimischen schließlich für sich entscheiden konnten.

Urban Cander trug sich in der 37. Spielminute in die Torschützenliste ein. USV Hengsberg bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Matthias Lackner für den Ausgleich sorgte (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Lukas Andreas Robier stellte die Weichen für Hengsberg auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Christian Fauland schnürte einen Doppelpack (55./79.), sodass der Gastgeber fortan mit 4:1 führte. Am Ende verbuchte USV Hengsberg gegen FC Ligist einen Sieg.

Hengsberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. USV Hengsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ Hengsberg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Der FC Raiffeisen Ligist muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 15 gesammelten Zählern hat der Gast den fünften Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte FC Ligist bisher fünf Siege und kassierte vier Niederlagen. FC Raiffeisen Ligist baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Unterliga West: USV Hengsberg – FC Raiffeisen Ligist, 4:1 (1:1)

37 Urban Cander 1:0

38 Matthias Lackner 1:1

48 Lukas Andreas Robier 2:1

55 Christian Fauland 3:1

79 Christian Fauland 4:1

