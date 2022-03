Scharfe Krallen: Tillmitscher Panther verschlingen Flavia

Details Samstag, 19. März 2022 18:49

Das Spiel fand vor 500 Besuchern in der Schotterarena in Tillmitsch statt. Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch empfing den SV Flavia Solva. Die Panther ließen an der Favoritenstellung keine Zweifel aufkommen und trugen gegen die Römer einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften noch mit einem 2:2-Unentschieden getrennt - übrigens der einzige Punkteverlust des Tabellenprimus in der laufenden Saison.

Filip Pocrnja war zweimal mit dem Kopf zur Stelle

Mit der ersten Ballberührung in dieser Begegnung, die Hausherren waren scheinbar noch mit den Gedanken in der Kabine kamen die Gäste bereits zur ersten Möglichkeit - doch Keeper Valention Maric stand sicher am Posten. Jetzt wachten die Panther auf und begannen ihr gefürchtetes Offensivspiel aufzuziehen. 10. Minute: Eckball von rechts - Filip Pocrnja sprang hoch und versenkte das Runde per Kopf im Eckigen zur 1:0 Führung. Vier Minuten später - der erste Geniestreich von Dejan Krljanovic - er spielte einen butterweichen Pass auf Matija Rozman und der linke Mittelfeldspieler war mit dem Ball auf und davon, zog im 16er von links ab und es stand 2:0.

Jetzt übernahm der SV Tillmitsch die Kontrolle, erspielte zwei tolle Möglichkeiten (Langbauer 24., 26.), ehe wieder Krjlanovic das beste Auge bewies und Patrick Kinhamer in den freien Raum schickte. Der Ex-Flavianer zog ab und es klingelte erneut im Kasten zum 3:0. Ein Auftakt nach Maß also für den Tabellenführer.

Flavia versteckte sich aber nicht und kam auch in dieser Phase zu zwei Top-Chancen, Dominik Wurzinger fand aber immer im Tillmitscher Schlussmann seinen Meister (33., 43.) Mit dem 3:0 Pausenstand beendete Schiedsrichter René Eisner die erste Halbzeit.

Tillmitsch jubelte viermal - Dejan Krjlanovic war an allen Treffern beteiligt

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gastgeber einen Blitzstart - Eckball von links - Pocrnja war wieder zur Stelle und stellte per Kopf auf 4:0 (54.). Jetzt war aus Sicht der Tillmitscher der Käse gegessen, die Heimischen schalteten zum Leidwesen ihres Trainers Johann Bartl einen Gang zurück und so kamen die Flavianer in der Schlussphase doch noch zu einigen Möglichkeiten - meistens nach ruhenden Bällen - welche aber allesamt nicht den gewünschten Torerfolg brachten. Letztlich feierte SV Tillmitsch gegen SV Flavia Solva nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Wer soll SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch noch stoppen? SV Tillmitsch verbuchte gegen Flavia Solva die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Der Defensivverbund von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 19 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Panthers aus Tillmitsch weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Den SV Tillmitsch scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 13 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Flavia bleibt Tabellenfünfter

In der Tabelle liegt SV Flavia Solva nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Flavia Solva momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Flavia Solva insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Freitag trifft SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auf SV TIBA Austria Dobl, Flavia Solva spielt tags darauf gegen SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Dejan Krjlanovic, Spieler Tillmitsch:

"Ich denke, dass wir nach den zehn Wochen Aufbauzeit physisch und taktisch bestens vorbereitet waren. Im ersten Durchgang haben wir gezeigt, was wir drauf haben - dass wir nur spielen, um zu gewinnen. Der Gegner war trotz der vielen Ausfälle sehr gut. Dieser Sieg war für den gesamten Verein, nicht nur für die Mannschaft."

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Wir konnten die Ausfälle leider nicht so kompensieren. Die beiden Eckballtore sind ärgerlich. Wir müssen nach vorne schauen, weiter arbeiten. Ich möchte mich bei den angereisten Flavia-Fans bedanken. Sie haben alles gegeben, um uns nach vorne zu peitschen!"

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Flavia Solva, 4:0 (3:0)

6 Filip Pocrnja 1:0

10 Matija Rožman 2:0

23 Patrick Kinhamer 3:0

54 Filip Pocrnja 4:0

Startformation:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic - Dominic Andre Langbauer (K), Dejan Krljanovic, Matija Rožman, Dan Krajnc - Dominik Hackinger , BA MA, Jernej Leskovar, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Anže Pišek, Alexander Hesse, Sergio Timur, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Mladen Hasija, Dominik Wurzinger

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland