Fulminante Aufholjagd in Unterzahl: Lannach wandelt ein 0:3 in ein 4:3 um

Details Sonntag, 20. März 2022 18:31

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender 3:0 Führung gab USV Hengsberg das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und musste sich zum Schluss gar mit 3:4 geschlagen geben. Der SV Lannach vollbrachte das Kunstück in Hengsberg vier Tore zu schießen - eine beachtliche Leistung - denn so viele Tore in einem Spiel hat auf dem kleinen Hengsberger Platz selten ein Verein gemacht.

Christian Fauland traf bereits nach 12 Minuten

Nach einer anfänglichen Sturmperiode der Gäste war es Christian Fauland, der vor 200 Zuschauern das 1:0 für die Hausherren erzielte. Nach einem weiten Outeinwurf versenkte er das Runde im Eckigen (12.). Ein schöner Pass in die Tiefe gelangte in der 24. Minute zu Heimkehrer Stefan Sackl, der die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (24.) ins Tor beförderte.

Der dritte Treffer der Heimmannschaft fand seine Entstehung ähnlich des ersten Tors - nach einem weiten Einwurf verlängerte Urban Cander den Ball per Kopf und schraubte das Ergebnis in der 28. Minute mit dem 3:0 für USV Kötz-Haus Hengsberg in die Höhe. Mit diesem knappen Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es in die Halbzeitpause.

Aleksander Kramberger markierte einen Doppelpack

Nach dem Wiederbeginn stiegen die Lannacher wieder aufs Gas und in der 50. Minute verkürzte Aleksander Kramberger aus abseitsverdächtiger Position auf 1:3. Nur vier Minuten später zelebrierten die Gäste eine tolle Kombination auf die rechte Seite - Marcel Grinschgl spielte auf Christoph Pichler, er übergab an Kramberger und seinen Stanglpass verwertete Jan Strukelj zum 2:3.

Die Partie wurde jetzt immer rasanter und hektischer - Christian Ogbugburu wurde nach einer verbalen Entgleisung mit der roten Karte vom Platz gestellt - Lannach musste das Spiel mit einem Mann weniger beenden. Die Gäste wollten aber bei diesem Spiel scheinbar mehr - nach einigen vergebenen Möglichkeiten zog Pichler in der 86. Minute ab und der Ball zappelte im Netz. Neuer Spielstand: 3:3

Doch das war noch nicht alles - in der Nachspielzeit (93.) gelangte ein weiter Ball in die Hengsberger Gefahrenzone, wo Gregor Zgrabic lauerte. Der Stürmer traf den Ball aber nicht, das Leder gelangte irgendwie zu Kramberger und der Slowene fixierte mit seinem zweiten Tagestreffer den 3:4 Endstand.

Lannach überholt Hengsberg in der Tabelle

Mit diesem Sieg rutscht der USV Hengsberg nun um einen Platz ab (13.), der Gewinner Lannach überholt nun den Besiegten auch in der Tabelle (12.). Nächster Prüfstein für USV Kötz-Haus Hengsberg ist SV Bad Schwanberg (Samstag, 17:00 Uhr). SV Lannach misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Ligist (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Nach dem 0:3-Rückstand wäre ich mit einnem 3:3 mehr als zufrieden gewesen, der 4:3 Auswärtssieg macht mich natürlich noch glücklicher. Man sieht aber, was mit Einsatz, Wille und Glaube alles möglich ist. Das war eine Energieleistung aller - eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Jedem Einzelnen gebührt ein Pauschallob. Das war ein sehr positiver Start, der uns allen sehr viel Kraft gibt."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV Grapos Lannach, 3:4 (3:0)

12 Christian Fauland 1:0

24 Stefan Sackl 2:0

28 Urban Cander 3:0

50 Aleksander Kramberger 3:1

54 Jan Strukelj 3:2

56 Christoph Pichler 3:3

93 Aleksander Kramberger 3:4

Startaufstellungen:

Hengsberg: Dominik Huberts - Thomas Friess , BEd, Patrick Petrac, BEd Stefan Zöhrer, Matej Sosteric - Primoz Potocnik, Niko Vajda, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier - Urban Cander, Christian Fauland

Lannach: Patrick Laibacher (K) - Markus Leherbauer, Jani Grilc, Julian Kaiser - Jan Strukelj, Nico Kaiser, Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, Ismail Wais - Gregor Zgrabic, Aleksander Kramberger

by René Dretnik