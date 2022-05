Heimerfolg im Derby: Flavia Solva siegt gegen USV Hengsberg mit 2:1

Details Sonntag, 29. Mai 2022 10:43

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Flavia Solva und USV Hengsberg an diesem 24. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit überlegen und setzten sich am Ende als verdienter Sieger durch.

Der SV Flavia Solva holt gegen den USV Hengsberg einen prestigeträchtigen Heimsieg.

Hengsberg hatte einige Ausfälle zu beklagen

Mit einer verletzungsbedingten Veränderungen in der Startelf tat sich der USV Hengsberg gegen den SV Flavia am großen Platz im Römerstadion sichtlich sehr schwer. Matic Ficko brachte SV Flavia Solva in der 26. Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gastgeber.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren das klar bessere Team und ließ kaum Chancen zu. Ein sehr kuriose Szene wurde den 300 Besuchern dann in zwischen der 54. und der 56. Minute geboten: Ivan Grabovac sah in der 54. Minute die Gelbe Karte für Kritik - Coach Marat reagierte sofort und holte in raus - beim Abgang schaffte es dann der Spieler die Ampelkarte zu sehen und ist somit für das nächste Spiel gesperrt.

Grabovac sah nach seiner Auswechslung Gelb-Rot

Gespielt wurde aber auch noch - für das 2:0 von Flavia Solva zeichnete Mladen Hasija verantwortlich (66.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Christopher Schulter der Anschlusstreffer für USV Kötz-Haus Hengsberg - dieses Tor diente aber nur noch der Ergebniskorrektur. Letzten Endes ging SV Flavia Solva im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Flavia Solva im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

USV Hengsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gegen Ende der Spielzeit weiß Hengsberg die Abstiegsränge hinter sich. USV Kötz-Haus Hengsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SV Flavia Solva zu FC Raiffeisen Ligist, zeitgleich empfängt USV Hengsberg SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Das waren verdiente drei Punkte für meine Mannschaft."

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Das war eine verdiente Niederlage gegen starke Flavianer. Wir hatten zu selten Kontrolle über den Ball und den Gegner. Zu viele meiner Spieler konnten heute nicht die gewohnte Leistung abrufen. Jetzt heißt es analysieren, abputzen, den Fokus aufs nächste Spiel legen und zu Hause den Sack zumachen."

Unterliga West: SV Flavia Solva – USV Kötz-Haus Hengsberg, 2:1 (1:0)

91 Christopher Schulter 2:1

66 Mladen Hasija 2:0

26 Matic Ficko 1:0

Startformationen:

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Anže Pišek, Alexander Hesse, Christoph Oliver Heritsch, Matic Ficko, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Mladen Hasija

Hengsberg: Marcel Klug, Thomas Friess, Patrick Petrac, Primoz Potocnik, Domen Bevk, Niko Vajda, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, Christoph Stoiser, Matej Sosteric, Christian Fauland

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland