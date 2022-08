Doch nur ein Remis: Bad Schwanberg verspielt Zweitore-Vorsprung

Details Montag, 29. August 2022 19:28

Jeweils einen Punkt holten SC Bad Gams und Bad Schwanberg an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Zwei verlorene Punkte für die Gäste, die sich aufgrund ihrer 2:0 Führung bereits als Sieger wähnten.

Die Begegnung begann für die Gäste eigentlich erwartungsgemäß - Adel Hachoud sorgte für das erste Tor. In der sechsten Minute traf der Spieler von SV Bad Schwanberg ins Schwarze. In der 17. Minute brachte Elias Veit das Netz für die Gäste zum Zappeln. Er erhöhte auf 2:0 aus Sicht der Auswärtigen und sorgte somit gleichzeitig für den Pausenstand.

In der zweiten Hälfte war Andreas Ehmann zur Stelle und markierte das 1:2 von Bad Gams (60.). Die komfortable Halbzeitführung von Bad Schwanberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Simon Zirngast schoss den Ausgleich in der 83. Spielminute. SV Bad Schwanberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SC hagebau Wallner Bad Gams noch ein Unentschieden.

SC Bad Gams bekleidet mit einem Zähler Tabellenposition 14. Vier Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ein Punkt reichte Bad Schwanberg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun fünf Punkten steht SV Bad Schwanberg auf Platz sieben. Am liebsten teilt Bad Schwanberg die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

Bad Gams tritt am kommenden Samstag bei TuS Groß St. Florian an, SV Bad Schwanberg empfängt am selben Tag SV Grapos Lannach.

Stimme zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Bad Schwanberg:

"Das war jetzt das zweite Spiel, dass wir komplett unter Kontrolle haben, indem wir spielbestimmend sind, uns unzählige Chancen erarbeiten und es nicht schaffen, den Dreier mit zu nehmen. Bei uns wird jede Kleinigkeit mit einem Fehler bestraft. Gams macht aus null Torchancen zwei Tore und wir sterben in Dummheit. Wir sollten definitiv vier Punkte mehr haben, daher bin ich mit der Punkteausbeute überhaupt nicht zufrieden - die Leistung und das Ergebnis passen einfach nicht zusammen!"

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – SV Bad Schwanberg, 2:2 (0:2)

83 Simon Zirngast 2:2

60 Andreas Ehmann 1:2

17 Elias Veit 0:2

6 Adel Hachoud 0:1

Startformationen:

Bad Gams: Daniel Kinzer (23); Nic Hechtfisch, Gabriel Lipp, Alexander Piantschitsch, Mathias Pronneg, Simon Zirngast, Miha Zajc, Lukas Dengg, Rok Koren, Andreas Ehmann, Lovro Sarlija

Bad Schwanberg: Jernej Ferk; Dem Pliava, Marcus Prattes, Lukas Koch, Elias Veit, Adel Hachoud, Matevz Struc, Christian Prattes-Kluge, Michael Schuster, Semin Omerovic, Sebastian Weichhart

by ReD