Jeder Schuss ein Treffer: Der USV Ragnitz düpiert den SV Dobl (Fotogalerie)

Details Montag, 29. August 2022 20:18

Nach der Nullnummer in der vergangenen Runde gegen Söding hat sich der USV Ragnitz vor eigenem Publikum rehabilitiert. Die Mujakovic-Elf kam gegen SV Dobl zu einem klaren 5:1-Erfolg. Die Gewinner bewiesen eine 100 %ige Chancenverwertung - jeder Schuss war ein Treffer.

Der USV Ragnitz feiert den Heimsieg

Bei Ragnitz war jeder Schuss ein Treffer

Eine ungewöhnliche Atmosphäre herrschte bei dieser Begegnung - Regen und auftauchende Blitze sorgten für gruselige Stimmung à la Stephen King. Die Akteure am Feld taten aber einiges dafür, dass den 120 Besuchern im Julius-Meinl-Stadion nicht der kalte Schauer über den Rücken lief. Mit der ersten Aktion im Spiel trafen die Hausherren bereits ins Tor. Nach einem Lochpass umkurvte Denis Fras den Torhüter und schob ein (5.)

Im Gegenzug nagelte Dobl-Kapitän Julus Ortner einen Ball ans linke Lattenkreuz (6.) - diese Aktion hätte sich den Ausgleich verdient. Die Gastgeber meldeten sich nach einer 15minütigen Druckphase der Gäste mit einem Doppelschlag zurück: Jan Elsnik übernahm in der 29. Spielminute die Kugel mit der Brust, drehte sich blitzschnell um und donnerte den Ball mit einem Volleyschuss in die rechte Kreuzecke. Gleich darauf tanzte Miha Simonic seinen Verteidiger elegant aus und schupfte den Ball via Unterkante ins Netz (33.)

Platzwahl oder Ankick mit Schiedsrichter Kurt Duschek

Dobl haderte mit der Chancenverwertung

Trotz toller Darbietung des SV Dobl nahmen die Gastgeber eine passable Führung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederbeginn vergab Pajtim Hoti (54.) eine dicke Möglichkeit - er schlenzte den Ball alleine vor dem Tormann stehend vorbei. Elsnik machte es in der 59. Minute besser und schraubte das Ergebnis mit dem 4:0 für USV Ragnitz in die Höhe. Trotz des Rückstandes gaben sich die Dobler nicht auf, spielten munter mit - hatten aber ihre Probleme mit der Chancenverwertung.

Effizienter waren die Heimischen - Marko Ferk überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Ragnitz (70.). In der Schlussphase gelang Julius Ortner noch der Ehrentreffer für Dobl (81.) - er bugstierte den Ball in die rechte unter Ecke. Am Ende kam USV Ragnitz gegen die Gäste zu einem verdienten aber sicherlich zu hoch ausgefallenem Sieg.

Jan Elsnik markierte einen Doppelpack

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Ragnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von USV Ragnitz bei. SV TIBA Austria Dobl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von SV Dobl bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am nächsten Freitag reist Ragnitz zur Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W, zeitgleich empfängt Dobl SVU Tondach Gleinstätten.

Miha Simonic zieht ab und trifft

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"In diesem verrückten Spiel erzielten unsere Jungs just dann einen Treffer, wenn sie ihn wohl selbst nicht erwarteten. Aber immerhin, sie waren sehr effektiv und konnten somit einen zwar verdienten, aber sicherlich etwas zu hoch ausgefallenen Sieg feiern."

Heisses Duell: Marko Kramberger vs. David Lang

Unterliga West: USV Ragnitz – SV TIBA Austria Dobl, 5:1 (3:0)

81 Julius Ortner 5:1

70 Marko Ferk 5:0

59 Jan Elsnik 4:0

33 Miha Simonic 3:0

29 Jan Elsnik 2:0

5 Denis Fras 1:0

Startformationen:

Ragnitz: Nino Mihelak - Kevin Toth, Marko Kramberger (K), Nejc Vnuk, Klemen Lah, David Sajnovic - Domen Lah, Marko Ferk - Miha Simonic, Denis Fras, Jan Elsnik

Dobl: Christoph Dam - Mark Ryan Pernitsch, Julian Christian Mottnik, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner - Pajtim Hoti, Rinor Svishta, Matthias Hecher

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (hier gehts zur Galerie)