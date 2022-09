SV Gleinstätten trumpft bei SV Dobl auf!

Details Samstag, 03. September 2022 10:07

Am Freitagabend begrüßte SV Dobl vor knapp 200 Zusehern den SV Gleinstätten. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. Gleinstätten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

SVU Tondach Gleinstätten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan-Peter Koch traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. SV Gleinstätten musste den Treffer von Pajtim Hoti zum 1:1 hinnehmen (23.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Adrijan Sac für Gleinstätten zur Führung (44.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den SVU Tondach Gleinstätten für sich beanspruchte.



In der 55. Minute brillierte Cuscito mit einem schönen Pass in die Tiefe, Novi zog direkt ab, der Ball zappelte im Netz, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Interessante Szene dann in Minute 69:

Krljanovic mit einem langen Ball auf Novi, der Tormann der Heimelf kommt aus dem Tor geeilt. Der Ball wird direkt vor die Füße von Zagar-Knez geklärt aber der direkte Abschluss wird von einem Verteidiger gestoppt. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf Tadej Zagar-Knez für SV Gleinstätten (94.). Am Ende gewann Gleinstätten gegen SV TIBA Austria Dobl mit 3:1.

SV Dobl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gastgebers liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 13 Gegentreffer fing. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Dobl alles andere als positiv. Die Lage von SV TIBA Austria Dobl bleibt angespannt. Gegen SVU Tondach Gleinstätten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

15 Tore – mehr Treffer als SV Gleinstätten erzielte kein anderes Team der Unterliga West. Die Saison von Gleinstätten verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SVU Tondach Gleinstätten nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Gleinstätten im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. SV Dobl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn.

Am kommenden Samstag trifft Dobl auf FC G&P-Enegietechnik Ligist, Gleinstätten spielt tags zuvor gegen die zweite Mannschaft von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – SVU Tondach Gleinstätten, 1:3 (1:2)

94 Tadej Zagar-Knez 1:3

44 Adrijan Sac 1:2

23 Pajtim Hoti 1:1

2 Jan-Peter Koch 0:1