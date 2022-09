Gnadenlos: SV Dobl überrennt SV Lannach

Details Montag, 26. September 2022 19:05

Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag SV Lannach gegen SV Dobl. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Grapos Lannach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Matthias Hecher brachte Dobl nach 51 Minuten die 1:0-Führung. In der 54. Minute erhöhte Gabriel Maier auf 2:0 für die Gäste. Für ruhige Verhältnisse sorgte Paul Schmelzer, als er das 3:0 für SV TIBA Austria Dobl besorgte (81.). Pajtim Hoti stellte schließlich in der 82. Minute den 4:0-Sieg für SV Dobl sicher. Am Schluss siegte Dobl gegen SV Lannach.

Mit zehn ergatterten Punkten steht SV Grapos Lannach auf Tabellenplatz sechs. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Leistungskurve von SV Lannach zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Jetzt treffen die Gäste nach belieben. Unglaublich. Eine Hinrichtung Philipp Wolf, Ticker-Reporter

SV TIBA Austria Dobl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Dobl die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Dobl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV TIBA Austria Dobl auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Samstag tritt SV Grapos Lannach bei der Reserve von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. an, während SV Dobl einen Tag zuvor 1. FC Leibnitz empfängt.

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV TIBA Austria Dobl, 0:4 (0:0)

82 Pajtim Hoti 0:4

81 Paul Schmelzer 0:3

54 Gabriel Maier 0:2

51 Matthias Hecher 0:1