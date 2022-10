Kantersieg: Lannach holt Klatsche bei USV Allerheiligen/W. II ab

Details Samstag, 01. Oktober 2022 21:53

Die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen SV Grapos Lannach. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch USV Allerheiligen/W. II wusste zu überraschen und hat sich somit nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück gemeldet.

Lannach ging nach neun Minuten in Führung

Das Spiel begann eigentlich aus Sicht der Gäste sehr gut. Bereits nach neun Minuten ging der SV Lannach durch Igor Tkalcic mit 1:0 in Führung. Den 75 Besuchern wurde in weiterer Folge ein flottes Spiel geboten, bei der beide Mannschaften sich nichts schenkten. In der 27. Minute erzielte dann der Gastgeber den Ausgleich - Marcel Musger traf zum 1:1.

Der Jubel war noch nicht richtig verhallt, als Matej Filipovic in der 29. Minute einen Eckball direkt verwandelte und somit das 2:1 von SV Grapos Lannach perfekt machte. Doch auch jetzt ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten - Musger stellte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 2:2 (31.). Nur sieben Minuten später (38.) nutzte Niklas Stalzer die Chance für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 3:2 ins Netz. Somit waren die jungen Gallier zur Pause im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Nach zwei Niederlagen en suite ballerte sich Allerheiligen II den Frust von der Seele

Angelo Nenadic erzielte einen Hattrick

Im zweiten Spielabschnitt stellte sich Angelo Nenadic selbst in den Fokus. Mit den Treffern zum 6:2 (53./73./85.) sicherte er seiner Mannschaft nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam USV Allerheiligen/W. II gegen SV Lannach zu einem verdienten Sieg.

Bei USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Allerheiligen/W. II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

SV Grapos Lannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Lannach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. SV Grapos Lannach rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II auf 1. FC Leibnitz, SV Lannach spielt tags zuvor gegen USV Ragnitz.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Das war ein verdienter Sieg nach zweimaligem Rückstand. Wir haben endlich wieder einmal Tore geschossen. Das war die richtige Antwort auf die zwei Niederlagen in Bad Gams und Ligist."

Unterliga West: USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II – SV Grapos Lannach, 6:2 (3:2)

85 Angelo Nenadic 6:2

73 Angelo Nenadic 5:2

53 Angelo Nenadic 4:2

38 Niklas Stalzer 3:2

31 Marcel Musger 2:2

29 Matej Filipovic 1:2

27 Marcel Musger 1:1

9 Igor Tkalcic 0:1

Startformationen:

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner, Emil Cavkic, Bernhard Fauland, Angelo Nenadic, Tobias Jauschowetz, Niklas Stalzer, Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K), Marcel Musger, Dominik Posch, Niklas Frewein

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Daniel Fischer - Nico Kaiser, Julian Kaiser, Michael Rappel, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K) - Igor Tkalcic

by René Dretnik

Foto: ASV/Stückler