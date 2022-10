Ein Elfmeter entscheidet die Partie - Ragnitz gewinnt in Unterzahl

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 12:57

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Glasmetall Temmel Ragnitz gegen den SC Hagebau Wallner Bad Gams gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Duell der Tabellennachbarn setzten sich die Hausherren knapp mit 1:0 durch.

Nach vier sieglosen Runden hat der USV Ragnitz wieder einmal gewonnen

Beide Teams trafen einmal nur das Aluminium

Zwei Teams, die bisher eine eher enttäuschende Saison spielten, trafen beim Samstagabend-Spiel aufeinander. Der SV Ragnitz, der bisher erste acht Punkte holte empfing den SC Bad Gams, der bis dato erst mit sieben Punkten ausgestattet war. Dass beide Mannschaften in den hinteren Tabellenplätzen rangieren war aber zuerst nicht zu bemerken. Sowohl die Gäste, als auch die Hausherren kamen im ersten Durchgang zu einigen Hochkarätern. Die besten Chancen hatten Dejan Korat (13. Stangenkopfball) und Andreas Ehmann (43. Lattenfreistoß). Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Im zweiten Spielabschnitt bot sich den rund 100 Besuchern ein ähnliches Bild - die Kontrahenten waren zwar bemüht - vor dem Sechszehner war aber meistens Sendepause. Die Ragniter erwischten es noch bitterer, in Minute 53 zog Kevin Toth an der Mittelline die Notbremse und wurde dafür mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Jetzt war Bad Gams kurz am Drücker - jedoch war Ragnitz-Goalie Anej Milic nicht zu bezwingen.

Andreas Ehmann versuchte sich als Torhüter und verhalf dem Gegner zum Elfmeter

Ein Blackout vom Gäste-Kapitän brachte dann die Wende: Nach einem Eckball der Ragnitzer versuchte sich Ehmann als Torhüter und wehrte den Ball mit beiden Händen ab - der Unparteiische entschied sofort auf Strafstoß. Jan Elsnik legte sich den Ball zurecht, verlud den Torhüter und lupfte den Ball zum 1:0 ins Netz.

Somit feierte Ragnitz zum Schluss feierte Ragnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen Bad Gams.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Ragnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Ragnitz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Dejan Korat traf einmal nur die Stange

Ragnitz klettert auf Platz 9

SC hagebau Wallner Bad Gams findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst neun Treffer markierte SC Bad Gams – kein Team der Unterliga West ist schlechter. Bad Gams musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC hagebau Wallner Bad Gams insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Bad Gams baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

USV Ragnitz tritt am Freitag, den 07.10.2022, um 19:00 Uhr, bei SV Grapos Lannach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Bad Gams SVU Tondach Gleinstätten.

Bereits acht Runden wurden schon absolviert, doch die Punkteausbeute der Ragnitzer ist schlichtweg bislang als erbärmlich zu bezeichnen; gerade mal 8 Pünktchen schubsten unsere Truppe auf den enttäuschenden 11. Tabellenplatz und war somit lediglich zwei Punkte vor dem Tabellenletzten positioniert. Doch der heutige Gegner hatte gar nur 7 Punkte auf dem Konto, sodass heute beiden Teams eigentlich nur ein Sieg wirklich helfen konnte.

Kevin Toth zog die Notbremse und sah dafür die Ampelkarte

Es war allen beteiligten Akteuren klar, dass man dieses Spiel nicht verlieren sollte und durfte. Letztendlich entschied jedoch ein kurzes Blackout des Bad Gamser Kapitäns in diesem, von sehr vielen gelben Karte geprägten Match dieses Spiel, bei dem auch die starken Bad Gamser durchaus ihre Chancen vorhanden und auch gewinnen hätten können. Dr. Franz Tappler, Ragnitz-Pressesprecher

Unterliga West: USV Ragnitz – SC hagebau Wallner Bad Gams, 1:0 (0:0)

79 Jan Elsnik 1:0

Startformationen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic, Dejan Korat, Kevin Toth, Marko Kramberger, Miha Simonic, Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Vito Milosevic, Klemen Lah, Jan Elsnik

SC hagebau Wallner Bad Gams: Daniel Kinzer - Nic Hechtfisch, Philipp Koch, Martin Ganster - Miha Zajc, Jonas Lamprecht, Hannes Oswald, Lovro Sarlija - Simon Zirngast, Rok Koren, Andreas Ehmann (K)

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Fotogalerie)