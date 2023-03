Kantersieg: Der USV Hengsberg bleibt weiterhin ungeschlagen

Details Samstag, 18. März 2023 20:39

Mit FC G&P-Enegietechnik Ligist und USV Kötz-Haus Hengsberg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für FC Ligist schien USV Hengsberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Hengsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist einen klaren Erfolg und bleibt weiterhin auf Aufstiegskurs.

Gerald Tödtling bleibt mit dem USV Hengsberg weiter auf Meisterkurs

Nach 30 Minuten war die Geschichte gelesen

Leicht dezimiert musste der Herbstmeister aus Hengsberg die Reise nach Ligist antreten, beide Torhüter waren unpässlich, so musste der dritte Tormann Marcel Martschinko in die Bresche springen. Er bot bei seinem Debüt eine sensationelle Leistung und blieb ohne Fehler. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Lukas Kleier markierte in der fünften Minute die Führung.

Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marco Krammer (9.). Der dritte Streich von USV Hengsberg war Patrick Kinhamer vorbehalten (30.). Selbiger hätte nur zwei Minuten später noch ein Tor erzielen können - sein Schuss knallte an die Stange. Den Vorsprung von Hengsberg ließ Patrick Petrac in der 32. Minute anwachsen.

Marcel Martschinko bot bei seiner Premiere eine passable Leistung

Ligist blieb nur der Ehrentreffer

Nach dem souveränen Auftreten von USV Kötz-Haus Hengsberg überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Matthias Repic erzielte in der 63. Minute den Ehrentreffer für FC Ligist aus einem Strafstoß. Obwohl USV Hengsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC G&P-Enegietechnik Ligist zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

FC Ligist belegt momentan mit 23 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 23:23 ausgeglichen. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. FC G&P-Enegietechnik Ligist baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Hengsberg greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt USV Kötz-Haus Hengsberg die beste Defensive der Unterliga West. USV Hengsberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und fünf Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Hengsberg selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Samstag tritt FC Ligist bei SV Flavia Solva an, während USV Kötz-Haus Hengsberg einen Tag zuvor SC hagebau Wallner Bad Gams empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Sommer, Trainer Ligist:

"In der ersten Halbzeit haben wir viel zu wenig Aufwand betrieben, deshalb sind wir auch nach 30 Minuten in Rückstand geraten. Der Gegner war uns spielerisch überlegen, wir hätten noch mehr tun müssen. Wir waren Hälfte zwei zwar besser, als im ersten Durchgang, Hengsberg war aber einfach stärker und nicht zu schlagen."

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft zum Start in die Frühjahrssaison sehr zufrieden. Das erste Spiel ist immer sehr schwierig, eine Standortbestimmung, das haben wir sehr gut gelöst."

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – USV Kötz-Haus Hengsberg, 1:4 (0:4)

63 Matthias Repic 1:4

32 Patrick Petrac 0:4

30 Patrick Kinhamer 0:3

9 Marco Krammer 0:2

5 Lukas Kleier 0:1

Aufstellungen:

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Oliver Blumauer, Raphael Appler - Patrick Hutter, Matthias Lackner (K), Mihael Grigic, Martin Schlatzer, Lukas Ofner - Dominic Scheiber, Lucas Wiesner

Ersatzspieler: Markus Fraißler, Simon Wölkart, Matthias Repic, Hamed Jukic, Luca Starchl, Patrick Andre Peking

USV Kötz-Haus Hengsberg: Marcel Martschinko, Dominik Prettenthaler, Dominic Pürcher (K), Patrick Petrac, Domen Bevk, BEd Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Marco Krammer, Nikolas Gruber, Patrick Kinhamer

Ersatzspieler: Lukas Andreas Robier, Niko Vajda, Christoph Stoiser, Elvedin Kehic, Mario Kreimer, Christian Fauland

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und SG Hengist

