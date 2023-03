Kein Erbarmen: 1. FC Leibnitz brettert über Bad Gams drüber

Details Montag, 20. März 2023 18:59

Bei bestem Fussballwetter empfing der SC Hagebau Wallner Bad Gams den 1. FC Leibnitz. Ein Duell wie es ungleicher nicht sein konnte: auf der einen Seite die Gastgeber, die sich mitten im Abstiegskampf befanden und auch weiterhin befinden. Auf der anderen Seite, die ambitionierten Gäste, die weiterhin um den begehrten Relegationsplatz in der Unterliga West mitrittern wollten. Am Ende setzten sich die Favoriten aus Leibnitz klar mit 4:0 durch und bleiben weiter vorne dran.

Auswärtssieg: Der 1. FC Leibnitz feierte gegen Bad Gams einen Auftakt nach Maß

170 Besucher sahen eine zerfahrene Partie

Die Gäste aus Leibnitz hatten bereits in der ersten Spielminute eine dicke Chance durch Kevin Pirker - ein Chipball gelangte in den Strafraum der Heimischen, Pirker konnte ihn aber nicht richtig bändigen und verzog seinen Schuss. In Minute 23 machte er es dann besser: Nach einer Flanke, die über den Bad Gamser Schlussmann Patrick Posch ging, drückte Pirker den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und sorgte für die Führung seiner Leibnitzer. Mit dem 0:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Jaka Bizjak markierte einen Doppelpack

Auch im zweiten Durchgang war das Spiel geprägt von vielen Fouls, die Partie war sehr zerfahren, die Heimmannschaft wirkte bei dieser Begegnung ein wenig unkonzentriert leistete sich viele kleine Fehler, die Leibnitz zuerst nicht in Tore ummünzen können. In Minute 54 war David Lonzaric zur Stelle und markierte das 2:0. Jetzt war die Partie eigentlich schon zugunsten der Gäste entschieden. In Minute 72 dribbelte Jaka Bizjak die heimische Verteidung aus und traf zum 3:0. In der 83. Minute wurde Pirker im Strafraum gelegt, der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter und Bizjak verwertete den Strafstoß zum 0:4 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Markus Gudenus, Obmann 1. FC Leibnitz

"Das war ein erwartet schweres Spiel gegen einen Gegner, der sich im Abstiegskampf befindet. Aufgrund der Ergebnisse der Runde wollten wir, genauso wie Bad Gams voll anschreiben. Dementsprechend zerfahren war auch die Partie. Wir hatten dann aber über die gesamte Distanz den längeren Atem und haben verdient gewonnen."

SC BAD GAMS - 1. FC LEIBNITZ (0:1) 0:4

Torfolge: 0:1 (23. Pirker), 0:2 (54. Lonzaric), 0:3 (72. Bizjak), 0:4 (83. Bizjak (E.))

Sportplatz Bad Gams; 170 Besucher; SR Vukota; Kramoviku

Aufstellungen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Patrick Posch - Nic Hechtfisch, Martin Ganster - Miha Zajc, Lukas Melnizky, Jonas Lamprecht, Mato Radat , BEd, Lovro Sarlija - Simon Zirngast, Rok Koren, Andreas Ehmann (K)

Ersatzspieler: David Tomes , MSc, Philipp Koch, Martin Gosch, Andreas Ganster, Hannes Oswald, Philipp Günter Kogler

1. FC Leibnitz: Miha Kristovic - David Lonzaric, Mitja Resek, Nino Pfeifer - Emanuel Wruss, Moritz Bauer, Marko Huc, Mirza Malagic - Dominik Divjak, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K)

Ersatzspieler: Aldin Malagic, Philipp Hofmann, Wolfgang Tachella, Niklas Poss, Genild Deliu, David Scheucher

by René Dretnik

Foto: FC Leibnitz

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei