Spielstarke Gallier: Rainer schießt Allerheiligen II zum Sieg bei Ragnitz

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Reserve von USV Allerheiligen/W. mit 2:1 gegen USV Ragnitz gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Die Gäste zauberten mit Ballbesitzfußball

Die Gäste entpuppten sich wieder einmal als sehr spielstarkes Team und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Hausherren taten sich schwer und fanden kaum Zugriff aufs Spiel. In Minute 27 wurde den Gästen ein Freistoß zugesprochen, welcher die 1:0 Führung brachte: Angelo Nenadic legte sich den Ball kanpp nach der Strafraumgrenze auf und zirkelte den Ball über die Mauer genaue ins linke obere Kreuzeck.

Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber dann doch noch ein wenig ins Spiel, erzeugten massiven Druck und wurden durch einen Kopfballtreffer von Jan Elsnik, nach Vorlage von Domen Lah mit dem Ausgleich belohnt. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

David Masten sah die rote Karte

Im zweiten Spielabschnitt waren die jungen Gallier sofort hellwach und erhöhten auf 2:1 (50.) Elias Rainer drückte den Ball nach einem Stanglpass über die Linie. Die Partie wurde jetzt immer besser, es geizten beide Mannschaften nicht mit Chancen - es war jedoch wie verhext - der Ball wollte einfach nicht ins Tor. In der letzten Minute kam es nach einem Foul noch zu einer Rangelei und der Ragnitzer David Masten musste den Platz mit der roten Karte verlassen. Das Ergebnis hatte bis zum Schluss Bestand - der ASV II holte die drei Auswärtspunkte beim USV Ragnitz.

Mit diesem Sieg zog USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II an USV Ragnitz vorbei auf Platz acht. Die Heimmannschaft fiel auf die neunte Tabellenposition.

Während Ragnitz am kommenden Samstag TUS MTD St. Veit am Vogau empfängt, bekommt es USV Allerheiligen/W. II am selben Tag mit SVU Tondach Gleinstätten zu tun.

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team kam heute gegen das technisch versierte Team des Gegners kaum bzw. erst spät in die Zweikämpfe, ehe ein Endspurt beinahe noch den Ausgleich gebracht hätte, der gegen starke Gäste auch sicherlich verdient gewesen wäre."

Unterliga West: USV Ragnitz – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 1:2 (1:1)

50 Elias Peter Rainer 1:2

45 Jan Elsnik 1:1

27 Angelo Nenadic 0:1

