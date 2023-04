Derbysieg: Groß St. Florian erobert die Tabellenführung

Details Montag, 17. April 2023 21:21

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Groß St. Florian mit 2:1 gegen SC Bad Gams für sich entschied. In einer kampbetonten Partie, bei der die Gäste viele Möglichkeiten ausließen, erlitt Bad Gams erlitt gegen TuS Groß St. Florian eine Niederlage. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Ein wichtiger Sieg für die Truppe von Patrick Haring - sie lacht jetzt von der Tabellenspitze.

Groß St. Florian kam zu vielen Möglichkeiten

Von Beginn an übten die Gäste viel Druck aus und kamen durch Alex Muster, Zija Lleshi und Valentin Missethan zu guten Tormöglichkeiten. In Minute 23 spielte Simon Braunsar einen weiten Pass nach vorne, Christian Tschermanek ließ ihn auf Sebastian Stanzer durchlaufen und der Stürmer traf zur 1:0 Führung für die Gäste. So hatte der TuS Groß St. Florian zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

In der zweiten Spielhälfte leisteten sich die Gäste den Luxus und vergaben einen Elfmeter (56. Lleshi). Die Hausherren rochen jetzt Lunte und konnten ausgleichen. Martin Gosch traf mit einem sehenswerten Freistoß zum 1:1 (62.) In der 67. Minute verwertete Elias Rumpf eine Kopfballvorlage von Markus Eckhard zum 1:2 für das Auswärtsteam. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, allerdings machte der Gamser-Goalie Daniel Kinzer den Gegner einen Strich durch die Rechnung - er parierte sämtliche Schüsse. Kurz vor Schluss nagelte Lleshi den Ball noch an die Latte somit hatte das Ergebnis bis zum Ende Bestand. Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war Bad Gams vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Kampfbetontes Derby

Momentan besetzt das Heimteam den ersten Abstiegsplatz. SC hagebau Wallner Bad Gams muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga West markierte weniger Treffer als SC Bad Gams. Bad Gams musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC hagebau Wallner Bad Gams insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Partien ließ SC Bad Gams zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Die drei errungenen Zähler waren für Groß St. Florian gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. TuS Groß St. Florian knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Groß St. Florian zwölf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte TuS Groß St. Florian seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für Bad Gams ist UFC TEAM Strommer Söding auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:00). Groß St. Florian misst sich zur selben Zeit mit SV Grapos Lannach.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Es war das erwartet schwierige Spiel gegen eine top eingestellte Bad Gamser Mannschaft. Aufgrund der vielen nicht genützten Torchancen geht der Sieg absolut in Ordnung."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – TuS Groß St. Florian, 1:2 (0:1)

67 Elias Rumpf 1:2

62 Martin Gosch 1:1

23 Sebastian Stanzer 0:1

by ReD

Foto: TUS Groß St. Florian (Galerie)

