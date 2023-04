Tolle Performance: Gleinstätten macht den Aufstieg greifbar

Details Samstag, 29. April 2023 00:39

Im Spiel von SVU Tondach Gleinstätten gegen USV Ragnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Gleinstätten. Ragnitz erlitt gegen Gleinstätten erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Gleinstätten in Torlaune: 51 Treffer sind der Liga-Bestwert

Die Heimischen übten vom Start weg großen Druck aus und gingen bereits in der 16. Minute in Führung: Matic Golob zog in den 16er und übergab die Kugel ideal an Domagoj Beslic. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und drückte den Ball zum 1:0 über die Line. Die passende Antwort hatte Jan Elsnik postwenden parat, als er in der 18. Minute zum Ausgleich traf. Nach Zuspiel von Matic Ficko versenkte er die Kugel aus fünf Metern mit der Brust im Tor.

Beslic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (33.). Nach einer eleganten Ballannahme am 16er düpierte er drei Gegenspieler und schob das Spielgerät ins lange Eck. Die Gastgeber drängten jetzt weiter auf eine schnelle Entscheidung, schafften es aber im ersten Durchgang nicht mehr einen Torerfolg zu verbuchen: Bei einem Schuss von Tadej Zagar-Knez rettete Torhüter Anej Milic und ein Kopfball von Sebastian Zier klatschte an die Stange. Zur Pause behielt SV Gleinstätten die Nase knapp vorn - mit dem 2:1 ging es in die Kabinen.

Domagoj Beslic war nicht zu bremsen und erzielte zwei Treffer

Heisse Schlussphase

In der 59. Minute tankte sich Jan Elsnik durch die Gleinstättner-Defensive blieb aber gegen Torhüter Patrick Haider zweiter Sieger, der seinen Schuss mit einer glänzenden Fussabwehr parierte. Die Schlussphase wurde jetzt noch einmal richtig heiß: Nach einer schönen Kombination wurde Zagar-Knez in die Gasse geschickt und er schoss die Kugel zum 3:1 für den Titelaspiranten über die Linie (85.). Kurz vor Ultimo war noch Marko Kramberger nach einem Eckball zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von USV Ragnitz verantwortlich (89.). Am Schluss siegte Gleinstätten gegen die Gäste.

Die Trendkurve von SVU Tondach Gleinstätten geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Die errungenen drei Zähler gingen für das Heimteam einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 51 Treffern stellt SV Gleinstätten den besten Angriff der Unterliga West. Gleinstätten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass SVU Tondach Gleinstätten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Ragnitz holte aus den letzten fünf Spielen nur fünf Punkte

Trotz der Schlappe behält Ragnitz den zehnten Tabellenplatz bei. USV Ragnitz verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Ragnitz, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Während SV Gleinstätten am kommenden Freitag TUS MTD St. Veit am Vogau empfängt, bekommt es USV Ragnitz am selben Tag mit FC G&P-Enegietechnik Ligist zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Die Gegner ist wie erwartet sehr stark aufgetreten. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie sich so gut an die taktischen Vorgaben gehalten haben. In der nächsten Runde wartet mit St. Veit ein weiterer schwerer Gegner."

Patrick Haider, Torhüter Gleinstätten:

"Wir haben heute mit 3:2 gewonnen."

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – USV Ragnitz, 3:2 (2:1)

89 Marko Kramberger 3:2

85 Tadej Zagar-Knez 3:1

33 Domagoj Beslic 2:1

18 Jan Elsnik 1:1

16 Domagoj Beslic 1:0

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Luca Cuscito, Adrijan Sac (57. Lamprecht), Jan-Peter Koch (57. Mrkaljevic), Sebastian Zier (K) - Matic Golob (83. Puster), Jure Perger, Tadej Zagar-Knez, Martin Maloca, Benedikt Sackl - Mag. Domagoj Beslic

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger (K), Nejc Vnuk, Primoz Jus - Mark Meznaric (71. Roskaric), Domen Lah, Gasper Vouk (82. Mihelak), Matic Ficko - Denis Fras, Jan Elsnik

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei