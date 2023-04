Wichtiger Sieg: Der UFC Söding schafft Befreiungsschlag in Lannach

Details Samstag, 29. April 2023 01:21

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die UFC TEAM Strommer Söding mit 1:0 gegen SV Lannach für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Ruppige Partie

In einem sehr ruppigen und kampfbetonten Spiel tasteten sich die beiden Mannschaften im ersten Durchgang lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lannach hatte zwar die besseren Chancen, brachte diese aber nicht im Tor unter - der Södinger Schlussmann Albert Ferk war nicht zu bezwingen. So endete die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden.

Marcel Raudner brachte UFC Söding in der 47. Spielminute in Führung. Der Kapitän der Gäste traf nach einem Eckball. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und SV Grapos Lannach aus. Der UFC Söding holt wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Lannach dominiert die ersten 25min, doch danach kmmt Söding besser ins Spiel. Die Heimmannschaft mit einigen Chancen - doch stets war der Södinger Tormann zur Stelle. Auf der Gegenseite rettete Kapitän Laibacher einmal im 1-gegen-1. AC-Ticker, Ticker-Reporter

Trotz der Schlappe behält SV Lannach den neunten Tabellenplatz bei.

UFC TEAM Strommer Söding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für UFC Söding keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit nur 20 Treffern stellt UFC TEAM Strommer Söding den harmlosesten Angriff der Unterliga West. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte UFC Söding endlich wieder einmal drei Punkte.

Auch wenn UFC TEAM Strommer Söding mit zehn Niederlagen seltener verlor, steht SV Grapos Lannach mit 21 Punkten auf Platz neun und damit vor UFC Söding.

Am kommenden Freitag trifft SV Lannach auf SV TIBA Austria Dobl, UFC TEAM Strommer Söding spielt tags darauf gegen 1. FC Leibnitz.

Das war ein sehr ruppiges Spiel. Lannach war die ersten zwanzig Minuten stärker. Da wollten sie uns fressen, das ist aber nicht gelungen, weil unser Torhüter heute in Überform war Patrick Thalhammer, Obmann Söding

Unterliga West: SV Grapos Lannach – UFC TEAM Strommer Söding, 0:1 (0:0)

47 Marcel Raudner 0:1

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher (K) - Matej Filipovic, Paul Theodor Schaffler, Daniel Fischer - Nico Kaiser (58. Schaffer), Josip Cosic, Michael Rappel (71. Bytyqi), Miha Simonic, Anton Peric - Benjamin Teuschler, Igor Tkalcic

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Oskar Groß (53. Winterleitner), Markus Leitner, Marcel Raudner (K), Armin Hodzic, Florian Kollmann - Christian Schmölzer, Phillip Thalhammer - Bastian Holzer, Dominik Thalhammer (83. Gartler), Dominik Kollmann

