Derbysieg: Flavia Solva gewinnt gegen St. Veit

Flavia Solva erreichte einen 2:1-Erfolg bei St. Veit/Vogau. TUS MTD St. Veit am Vogau war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten beim 2:2 noch mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Flavia bejubelt den Derbysieg gegen St. Veit

400 Besucher sorgten für eine tolle Stimmung

Bereits in der ersten Minute waren die stimmgewaltigen und euporischen St. Veiter Fans aus dem Häuschen. Mit dem ersten Angriff brannte es lichterloh vor dem Gehäuse von Flavia-Keeper Mathias Johs. Jan Adamer schaffte es aber nicht, einen Querpass zu verwerten - es blieb beim 0:0. Diese Chance war auch gleichzeitig ein Weckruf für die Gegner. Jetzt übernahmen die Flavianer das Kommando und Sandro Mally erzielte vor 400 Zuschauern das 1:0. Nach einem Freistoß von Matija Rozman traf er per Kopf.

In der 20. Minute brachte Aldin Aganovic das Netz für SV Flavia Solva zum Zappeln. Nachdem er sich im Strafraum super durchsetzte sorgte er via Drehschuss für die 2:0 Führung. Die Gästemannschaft verabsäumte es jetzt schnell den Sack zuzumachen - Aganovic brachte den Ball aber bei einer Großchance nicht im Tor unter.

Passive Flavianer in der zweiten Halbzeit

Die Hintermannschaft von TUS St. Veit am Vogau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Im zweiten Durchgang sah man von beiden Mannschaften nicht mehr viel - Flavia agierte sehr passiv und verwaltete lediglich das Ergebnis. Die Heimischen waren, wenn dann nur durch Standardsituation gefährlich, durften sich aber dennoch über einen Ehrentreffer freuen. Filip Pocrnja köpfte in der 68. Minute nach einem Eckball ein. Obwohl Flavia Solva nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es St. Veit/Vogau zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

TUS MTD St. Veit am Vogau ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr TUS St. Veit am Vogau bisher ein. St. Veit/Vogau hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit 45 Toren fing sich TUS MTD St. Veit am Vogau die meisten Gegentore in der Unterliga West ein. Drei Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat TUS St. Veit am Vogau derzeit auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam St. Veit/Vogau in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Coach Johann Bartl hat noch viel Arbeit vor sich, um das Abstiegsgespenst aus St. Veit zu vertreiben.

Matija Rozman servierte das 1:0

St. Veit muss die desolate Abwehr in Griff bekommen

Die drei Punkte brachten für SV Flavia Solva keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der Defensivverbund des Gasts ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Flavia Solva momentan auf dem Konto. SV Flavia Solva befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von TUS MTD St. Veit am Vogau. Nach der Niederlage gegen Flavia Solva ist TUS St. Veit am Vogau aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West.

St. Veit/Vogau hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Freitag geht es zu SVU Tondach Gleinstätten. Am Sonntag gastiert SV Flavia Solva bei SV Bad Schwanberg.

Torhüter Mathias Johs packt sicher zu

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Situation. Wenn man im Abstiegskampf steckt, ist es sehr schwer befreit aufzuspielen. Ein gewisser Druck schwingt immer mit. Trotzdem haben wir uns in der zweiten Hälfte gegen gute stehende Flavianer lobenswert präsentiert. Die Mannschaft hat aber den Kampf gegen den Abstieg angenommen und bewiesen, wieviel Moral und Kampfgeist in ihnen steckt."

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Das war ein verdienter Sieg. Wir nehmen die drei Punkte mit und wollen auch in Schwanberg gewinnen."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – SV Flavia Solva, 1:2 (0:2)

68 Filip Pocrnja 1:2

20 Aldin Aganovic 0:2

9 Sandro Mally 0:1

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Dan Krajnc, Jan Martin Adamer, Filip Pocrnja, Christoph Klapsch - Rok Horvat (61. Krofitsch), Dejan Krljanovic, Maximilian Ringert (K) (88. Walter), Kevin Tivadar - Luka Salamun (83. Röck)

Flavia Solva: Mathias Johs, Marko Panikvar (70. Überbacher), Alexander Hesse, Matija Rozman (90. Jurusic), Tim Vodeb (89. Rabensteiner), Aldin Aganovic, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

