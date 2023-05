In Unterzahl Punkt erkämpft: St. Veit holt beim Favoriten Gleinstätten ein Unentschieden

Details Freitag, 05. Mai 2023 23:36

Obwohl SVU Tondach Gleinstätten auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Spitzenreiter gegen TUS MTD St. Veit am Vogau nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von SV Gleinstätten, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Der Titel- und Abstiegskampf in der Unterliga West bleibt weiterhin spannend.

Miha Psajd spielte eine sehr gute Partie

St. Veit ging nach einer Minute in Führung

St. Veit/Vogau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und schockte die Hausherren. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass versenkte Rok Horvat die Kugel im Kasten und sorgte für die frühe Führung der Gäste. In der 9. Minute jubelten die heimischen Fans zu früh - ein Treffer von Tadej Zagar-Knez wurde wegen Abseits aberkannt. Die Partie lief jetzt munter weiter, beide Teams kamen noch zu guten Möglichkeiten.

Beslic mit einem Fallrückzieher vom 16er, aber zu zentral und kein Problem für den Gästetormann. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

In Minute 28 versenkte Matic Golob einen Dropkick - eine geklärte Flanke der Gäste gelangte direkt zum Schützen - im Gehäuse der Gegner. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Auch in der zweiten Hälfte konnten sich die 250 Besucher über die Begegnung nicht beklagen, beide Mannschaften schenkten sich nichts und die Underdogs aus St. Veit versteckten sich auch nicht. Dem Druck von SVU Tondach Gleinstätten musste TUS MTD St. Veit am Vogau ab der 59. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Dan Krajnc vom Platz geflogen war. Trotz Überzahl gelang es der Herrmann-Elf nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Domagoj Beslic blieb diesmal ein Treffer verwehrt - er musste sich mit Sticheleien gegenüber der Gästebank begnügen

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Gleinstätten 43 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 52 Treffern stellt SVU Tondach Gleinstätten den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen TUS St. Veit am Vogau nicht voll zum Zug. Zu vier Siegen hintereinander reichte es für SV Gleinstätten zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Gleinstätten fortgesetzt und auf acht Spiele erhöht.

St. Veit/Vogau ist in der Rückrunde zwar noch ohne Sieg, hat aber auch nur zweimal verloren. Trotz des beachtlichen Erfolges von sechs unbesiegten Partien aus acht Spielen hat die Bartl-Elf lediglich sechs Punkte geholt. Die TUS St. Veit am Vogau fällt in der Tabelle auf Platz 13. St. Veit/Vogau verbuchte insgesamt drei Siege, neun Remis und neun Niederlagen. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier verliert TUS MTD St. Veit am Vogau im Klassement weiter an Boden.

SVU Tondach Gleinstätten stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei FC G&P-Enegietechnik Ligist vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt TUS St. Veit am Vogau SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Leider ist das heute nicht unser Tag gewesen. Aber solche Spiele gibt es, abputzen und den Fokus aufs nächste Spiel legen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und die Jungs werden das beste daraus machen. Davon bin ich überzeugt."

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Gegen den Titelfavoriten und Tabellenführer auswärts einen Punkt zu holen ist ein großartiger Erfolg für uns. Wenn bedenkt, dass wir die letzten 30 Minuten mit einem Mann weniger auskommen mussten, freut uns das Unentschieden noch mehr. Großes Lob an meine Burschen, sie haben viel Moral und Kampfgeist bewiesen!"

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – TUS MTD St. Veit am Vogau, 1:1 (1:1)

28 Matic Golob 1:1

1 Rok Horvat 0:1

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Luca Cuscito, Mislav Maruna, Matej Mijoc, Jan-Peter Koch (69. Lamprecht), Sebastian Zier (K) - Matic Golob (69. Mrkaljevic), Jure Perger, Tadej Zagar-Knez, Martin Maloca - Mag. Domagoj Beslic

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Dan Krajnc, Jan Martin Adamer, Dr. Jürgen Götz, Filip Pocrnja, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch (K) - Rok Horvat, Dejan Krljanovic, Kevin Tivadar (75. Röck)

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und Günther Zwetti

