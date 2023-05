Hitzige zweite Halbzeit - Ragnitz bezwingt FC Ligist

Details Samstag, 06. Mai 2023 21:13

Am Freitag verbuchte USV Ragnitz einen 2:0-Erfolg gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ragnitz die Nase vorn. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für FC Ligist geendet.

Ragnitz bestimmte das Geschehen

Bei strahlend schönem Wetter drückt die Ragnitzer von Beginn an voll auf die Tube und wurden mit dem raschen 1:0 belohnt; nach Kopfballvorlage von David Masten von der Mittelfeldauflage zündete Matic Ficko über links den Turbo, überwand humorlos alle Hindernisse und bezwang den Gästekeeper mit einem platzierten Schuß in die linke obere Ecke (17.).

Die schnelle Führung beruhigte die Nerven der Ragnitzer, die nun locker in der Lage waren, alle gegnerischen Angriffe im Keime zu ersticken. Bald erfolgte das 2:0, als Jan Elsnik nach einem Gestochere im kleinen Strafraum cool und abgebrüht den Ball über die Torlinie bugsierte. (28.) Die erste Möglichkeit für die Gäste war ein sehr sauber ausgeführter Freistoß von Mathias Lackner - er zirkelte den Ball an der Mauer vorbei - Ragnitz-Keeper Anej Milic fischte die Kugel aber irgendwie noch aus dem Eck. So ging es mit dem 2:0 Vorsprung in die Halbzeitpause.

Drei Ampelkarten in der zweiten Halbzeit

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn fanden die Hausherren noch eine dicke Möglichkeit vor: Kevin Toth köpfte nach Corner von rechts an die Querlatte, der herabfallende Ball sprang nochmal an die Querlatte. Jetzt wurde die Partie zunehmends ruppiger, der Unparteiische verlor die Kontrolle. Ficko, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 73. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 84. Minute wieder ausgeglichen, als Raphael Appler von FC Ligist die Gelb-Rote Karte kassierte. Jetzt ging es aber nocheinmal richtig zur Sache: In Minute 92 sprach der Schiedsrichter den Gästen einen Elfmeter zu - Mathias Repic schoss aber zu mittig und konnte den Torhüter damit nicht bezwingen. In Minute 97 gab es dann noch eine Ampelkarte für Dejan Korat (Ragnitz). Das Spiel endete mit 2:0 für den USV Ragnitz.

So gehts den Teams

USV Ragnitz machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz neun. Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat Ragnitz derzeit auf dem Konto.

Trotz der Schlappe behält FC G&P-Enegietechnik Ligist den sechsten Tabellenplatz bei. Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat FC Ligist momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei FC G&P-Enegietechnik Ligist. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

USV Ragnitz stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SC hagebau Wallner Bad Gams vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Ligist SVU Tondach Gleinstätten.

Stimme zum Spiel:

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Nach dem raschen wie verdienten 2:0 gelangen unserem Team trotz hochkarätigster Möglichkeiten keine weiteren Treffer mehr. Mit einem höheren Vorsprung hätte mit Sicherheit eine derart eskalierende Spielsituation - herbeigeführt durch die Spielleitung - verhindert werden können. Immerhin, die Zuseher hatten ihren Spass daran; die Spieler hingegen weniger!"

Unterliga West: USV Ragnitz – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 2:0 (2:0)

28 Jan Elsnik 2:0

17 Matic Ficko 1:0

Aufstellungen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Dejan Korat (70. Vouk), Kevin Toth, Marko Kramberger (K), David Masten, Nejc Vnuk, Primoz Jus, Klemen Lah - Domen Lah (85.Osaj), Matic Ficko - Jan Elsnik (89. Rozkaric)

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Rene Kollmann, Raphael Appler, Matthias Franz - Simon Wölkart (56. Wiesner), Patrick Hutter, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber (56. Starchl)

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

