1. FC Leibnitz marschiert in Bestform zur Tabellenführung

Details Montag, 08. Mai 2023 19:20

UFC TEAM Strommer Söding blieb gegen 1. FC Leibnitz chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. 1. FC Leibnitz setzte sich standesgemäß gegen UFC Söding durch. Auch im Hinspiel hatte 1. FC Leibnitz keinerlei Probleme mit UFC TEAM Strommer Söding gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

1. FC Leibnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite wehrte der Schlussmann einen Schuss nur kurz ab, Dominik Divjak setzte nach und traf aus einem Gestocher in der vierten Minute zur frühen Führung. Mit den Treffern zum 4:0 (7./28./38.) sicherte Jaka Bizjak dem Ligaprimus nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieb UFC Söding nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von 1. FC Leibnitz.

UFC TEAM Strommer Söding bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga West. Die Heimmannschaft hat 20 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwölf. Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt UFC Söding die schlechteste Abwehr der Liga. UFC TEAM Strommer Söding musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Söding insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für UFC TEAM Strommer Söding sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Die errungenen drei Zähler gingen für 1. FC Leibnitz einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 53 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 1. FC Leibnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, 1. FC Leibnitz zu besiegen.

UFC Söding tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Kötz-Haus Hengsberg an. Einen Tag später empfängt 1. FC Leibnitz SV TIBA Austria Dobl.

Stimme zum Spiel:

Markus Gudenus, Obmann Leibnitz:

"Wir haben in der ersten Halbzeit genau das abgerufen, was wir können und den Gegner kontrolliert. Das war eine toughe Partie von unseren Burschen, wir freuen schon auf das nächste Endspiel gegen Dobl."

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – 1. FC Leibnitz, 0:4 (0:4)

38 Jaka Bizjak 0:4

28 Jaka Bizjak 0:3

7 Jaka Bizjak 0:2

4 Dominik Divjak 0:1

Aufstellungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Kevin Schriebl (67. Winterleitner), Markus Leitner, Marcel Raudner (K), Florian Kollmann - Christian Schmölzer, Wolfgang Walcher, Phillip Thalhammer (70. Sabo), Sebastian Eisl (HZ Pehmer) - Bastian Holzer (87. Dreier), Dominik Thalhammer

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, David Tomazic Seruga (74. Bauer), Matthias Gottfried Labudik - Emanuel Wruss (59. Deliu), Marko Huc, Nino Pfeifer (74. Hofmann), Mirza Malagic (59. Scheucher) - Dominik Divjak, Jaka Bizjak (88. Tachella), Kevin Pirker

by ReD

