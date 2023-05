Ungefährdeter Heimsieg: Lannach mit deutlichem Erfolg gegen USV Allerheiligen/W. II

Details Freitag, 12. Mai 2023 21:22

Die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. konnte SV Grapos Lannach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. SV Lannach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht der Gastgeber zu Ende gegangen.

Der SV Lannach ließ nichts anbrennen

USV Allerheiligen/W. II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Anton Peric das schnelle 1:0 für SV Grapos Lannach erzielte. Igor Tkalcic erhöhte für SV Lannach auf 2:0 (22.). Sein Tor war besonders sehenswert: er versenkte das Leder per Seitfallzieher in den Maschen. Trotz des Zweitorevorsprungs der Gastgeber blieb die Partie weiterhin offen, da die Hausherren es verabsäumten den Sack zu zumachen. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Matthias Hofer stellte schließlich in der 82. Minute den 3:0-Sieg für SV Grapos Lannach sicher. Mit seinem ersten Treffer für die Kampfmannschaft sorgte der Jungstar für den verdienten Heimdreiher seiner Mannschaft. Schlussendlich verbuchte SV Lannach gegen USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II einen überzeugenden Heimerfolg.

Matthias Hofer erzielte seinen ersten Treffer für die Kampfmannschaft

So stehts um die Teams

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Grapos Lannach auf den siebten Rang kletterte. SV Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über USV Allerheiligen/W. II ist SV Grapos Lannach weiter im Aufwind.

USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich am 22. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat USV Allerheiligen/W. II momentan auf dem Konto. Für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

SV Lannach tritt am kommenden Samstag bei USV Ragnitz an, USV Allerheiligen/W. II empfängt am selben Tag 1. FC Leibnitz.

Stimmen zum Spiel:

Marco Bretterklieber, sportlicher Leiter Lannach:

"Ein hochverdienter 3:0 Sieg für unsere Mannschaft durch zwei Traumtore. Wir haben leider verabsäumt das dritte Tor früher zu machen."

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Das war eine verdiente Niederlage, die auch höher ausfallen hätte können. Wir müssen an unserer Durchschlagskraft arbeiten, damit wir den 1. FC Leibnitz schlagen können."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 3:0 (2:0)

82 Matthias Hofer 3:0

22 Igor Tkalcic 2:0

7 Anton Peric 1:0

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Paul Theodor Schaffler (60. Simonic), Daniel Fischer - Nico Kaiser (77. Hofer), MA Bernd Hold (K), Anton Peric (77. Schaffer) - Benjamin Teuschler (65. Rappel), Igor Tkalcic

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner, Jakob Obenaus, Ali Jan Noorzai (39, Fruhmann), Zan Sprincnik, Niklas Stalzer (72. Cavkic), Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K) (83. Zentner), Dominik Posch (72. Kager), Ben Schweinzer, Maximilian Weber, Julian Selmeister

by René Dretnik

Fotos: SV Lannach/privat

