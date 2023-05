Kantersieg: Hengsberg überrumpelt den UFC Söding

Details Montag, 15. Mai 2023 21:41

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich USV Hengsberg und UFC Söding mit dem Endstand von 6:0. Hengsberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Nach 30 Minuten war die Partie entschieden

Der UFC Team Strommer Söding geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Elvedin Kehic das schnelle 1:0 für USV Kötz-Haus Hengsberg erzielte. In ähnlicher Tonarte ging es weiter - die Gäste mussten den Treffer von Michael Distlinger zum 2:0 hinnehmen (17.). Mit dem 3:0 für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.).

Mit dem 4:0 durch Kehic schien die Partie bereits in der 28. Minute mit Hengsberg einen sicheren Sieger zu haben. Das Auswärtsteam rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Domen Bevk überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für USV Kötz-Haus Hengsberg (64.). Christopher Schulter stellte schließlich in der 86. Minute den 6:0-Sieg für USV Hengsberg sicher. Mit dem Spielende fuhr USV Kötz-Haus Hengsberg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für UFC Söding klar, dass gegen Hengsberg heute kein Kraut gewachsen war.

So stehts um die Teams

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von USV Hengsberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Die Defensive von Hengsberg (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga West zu bieten hat. Nur dreimal gab sich USV Kötz-Haus Hengsberg bisher geschlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte USV Hengsberg endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit 53 Gegentreffern ist UFC TEAM Strommer Söding die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangieren die Gäste knapp im gesicherten Bereich. Im Sturm von UFC Söding stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. UFC TEAM Strommer Söding kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für UFC Söding, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Während Hengsberg am Freitag, den 19.05.2023 (19:00 Uhr) bei SV TIBA Austria Dobl gastiert, steht für UFC TEAM Strommer Söding einen Tag später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit SV Flavia Solva auf der Agenda.

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – UFC TEAM Strommer Söding, 6:0 (4:0)

86 Christopher Schulter 6:0

64 Domen Bevk 5:0

28 Elvedin Kehic 4:0

19 Dominic Puercher 3:0

17 Michael Distlinger 2:0

10 Elvedin Kehic 1:0

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominik Prettenthaler (69. Zöhrer), Dominic Pürcher (K) (66. Schulter), Patrick Petrac, Michael Distlinger, Domen Bevk, Christoph Stoiser, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Elvedin Kehic, Marco Krammer

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk, Armin Hodzic, Bastian Holzer, Dominik Thalhammer, Markus Leitner, Christian Schmölzer, Michael Sabo, Alexander Zöhrer (K) (86. Barta), Dominik Murg (HZ Eisl), Phillip Thalhammer (73. Pehmer), Florian Kollmann (HZ Gartler)

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei