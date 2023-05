Adamer-Doppelpack: St. Veit am Vogau ballert sich den Frust von der Seele

Details Montag, 15. Mai 2023 22:09

TUS St. Veit am Vogau zog Bad Schwanberg das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Veit/Vogau den maximalen Ertrag. SV Bad Schwanberg war im Hinspiel gegen TUS MTD St. Veit am Vogau in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Dejan Krljanovic erzielte vor 150 Zuschauern das 1:0. Für das 1:1 von Bad Schwanberg zeichnete Matevz Struc verantwortlich (25.). Stefan Krofitsch stellte die Weichen für TUS St. Veit am Vogau auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Jan Martin Adamer einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft.

Ein perfekt gespielter Ball in die Tiefe und ein überlegter Abschluss von Adamer sorgt für das 3:1. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

Mit der Führung für St. Veit/Vogau ging es in die Halbzeitpause. Adamer (62.) und Luka Salamun (74.) schossen weitere Treffer für TUS MTD St. Veit am Vogau, während Filip Pocrnja (76.) das 6:1 markierte. In der 73. Minute erhielt Fabian Neuhold die Gelb-Rote Karte, sodass SV Bad Schwanberg fortan in Unterzahl agieren musste. Letztlich feierte TUS St. Veit am Vogau gegen SV Bad Schwanberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Eckball von Krljanovic: Er trifft den Kopf von Pocrnja der zum 6:1 einköpft. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

St. Veit/Vogau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. TUS MTD St. Veit am Vogau liegt nun auf Platz elf. TUS St. Veit am Vogau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, neun Unentschieden und neun Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte St. Veit/Vogau endlich wieder einmal drei Punkte.

Bad Schwanberg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr SV Bad Schwanberg bisher ein. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Bad Schwanberg den achten Rang des Klassements. In der Verteidigung von SV Bad Schwanberg stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat Bad Schwanberg momentan auf dem Konto. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier wird SV Bad Schwanberg nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag trifft TUS MTD St. Veit am Vogau auf FC G&P-Enegietechnik Ligist, Bad Schwanberg spielt tags darauf gegen TuS Groß St. Florian.

Stimme zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Ein überragender Zan Hrastnik im Tor und eine absolut tolle Mannschaftssleistung haben uns den Sieg gebracht. Das Team hat sich endlich für die Arbeit belohnt. Wir wollen diesen Schwung auch in die Partie gegen Ligist mitnehmen."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – SV Bad Schwanberg, 6:1 (3:1)

76 Filip Pocrnja 6:1

74 Luka Salamun 5:1

62 Jan Martin Adamer 4:1

44 Jan Martin Adamer 3:1

33 Stefan Krofitsch 2:1

25 Matevz Struc 1:1

18 Dejan Krljanovic 1:0

Startformationen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Jan Martin Adamer, Dr. Jürgen Götz, Filip Pocrnja, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Dejan Krljanovic, Maximilian Ringert (K) - Luka Salamun

Bad Schwanberg: Jernej Ferk - Fabian Neuhold, Matevz Struc - Michael Schuster, Marcus Prattes, Adel Hachoud, Christian Prattes-Kluge (K), Semir Alija, Nik Mrsic - Elias Veit, Kevin Waldbauer

