Ragnitz kassiert Schlappe in Bad Gams

USV Ragnitz blieb gegen SC hagebau Wallner Bad Gams chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SC Bad Gams den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Ragnitz hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Tiefer Boden

Die Ragnitzer starteten auf feuchtem Untergrund sehr stark und fanden durch Jan Elsnik in der 4. und 10. Minute bereits zwei Top-Chancen vor. Doch der Goalgetter konnte den in Folge sehr starken Tormann Daniel Kinzer nicht bezwingen. Bei den anfangs etwas nervös wirkenden Hausherren, die somit erst in der 19. Minute zur ersten Chance kamen, jagte aus kurzer Distanz Lukas Melnizky die Kugel übers Tor. In Führung gingen jedoch die Hausherren in der 31. Minute, als der ansonsten äusserst sichere Ragnitzer Tormann – etwas bedrängt - bei einer Flanke von rechts den Ball ausließ und Simon Zirngast ganz locker den Ball halblinks aus kurzer Distanz als Nutznießer ins leere Tor rollte.

Ab diesem Zeitpunkt war es jedoch um die Ragnitzer geschehen, die nun rasch das 0:2 (38. Minute) hinnehmen mussten. Abermals rasierte der Tormann den Ball bei einer Flanke von links nach rechts, dieser wurde von rechts zurück in Richtung linker Torstange gehoben, Hannes Oswald war alleinstehend und bedankte sich für dieses zweite Geschenk.

Druck von Ragnitz

In der Halbzeitpause reagierte der Ragnitzer Trainer, löste die 5er-Verteidigungskette auf und das Team versuchte nun, vehement den Anschlußtreffer zu erzielen, lief aber immer wieder von den nun überragenden und mit Adrenalin vollgepumpten Hausherren in gefährliche Konter. In der 55. Minute jagte abermals Lukas Melznizky die Kugel übers Tor, und wurde zudem Primoz Jus wegen einer Torchancenverhinderung nach einem Foul am durchbrechenden Oswald ausgeschlossen (69.). Nur zwei Minuten später spielte Oswald über links den Tormann aus, schoß auch sofort in Richtung leeres Tor, doch David Masten konnte gerade noch den Ball vor der Torlinie kurz wegschießen.

Noch war zwar nichts entschieden, doch den Ragnitzern gelang trotz energischer Bemühungen fast nichts mehr, während die Hausherren den dritten Treffer erzielen konnten; bei einer Flanke von links in den Strafraum stand Simon Zirngast zwar verkehrt zum Tor, drehte sich jedoch blitzschnell samt Ball nach links, konnte damit seinen Verteidiger dadurch überraschen und die Kugel mit Schmackes ins linke obere Eck setzten (78.). Das finale 4:0 in der 90. Minute war nur mehr Draufgabe, denn nach Zuspiel von rechts fand der kurz zuvor eingewechselte Daniel Schipfer mit seinem Flachschuß genau die Lücke zwischen Tormann und rechter Torstange.

Durch den Erfolg rückte SC hagebau Wallner Bad Gams auf die zehnte Position der Unterliga West vor. SC Bad Gams bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über USV Ragnitz ist Bad Gams weiter im Aufwind.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Ragnitz im unteren Mittelfeld des Tableaus. USV Ragnitz verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. Ragnitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am Freitag, den 19.05.2023 (19:00 Uhr) reist SC hagebau Wallner Bad Gams zu SVU Tondach Gleinstätten, einen Tag später (18:00 Uhr) begrüßt USV Ragnitz SV Grapos Lannach vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Franz Tappler (Schriftführer Ragnitz): "Unser gut gestartetes Team hätte rasch mit 2:0 führen können und sogar müssen, ließ sich aber in Folge auch durch gravierende Eigenfehler von den Bad Gamsern ins Bockshorn jagen und verlor letztendlich – trotz aller Bemühungen – ganz klar. Gratulation daher an die Bad Gamser Mannschaft. Solche Tage gibt es leider. Weiter geht es in bereits nur 3 Tagen im vorletzten Heimspiel mit dem Duell gegen den SV Lannach. Sollte wenigstens diese Partie gewonnen werden, kann unser Team wohl bereits für die nächste Unterligasaison planen."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – USV Ragnitz, 4:0 (2:0)

90 Daniel Schipfer 4:0

74 Simon Zirngast 3:0

38 Hannes Oswald 2:0

31 Simon Zirngast 1:0

