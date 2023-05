Klassenerhalt fast fixiert: St. Veit am Vogau trumpft bei FC Ligist auf

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:45

Durch ein 3:1 holte sich TUS MTD St. Veit am Vogau drei Punkte bei FC G&P-Enegietechnik Ligist. Ein elementarer Sieg für die Elf von Trainer Hans Bartl. St. Veit macht wichtige Punkte gegen den Abstieg. Das Hinspiel hatte TUS St. Veit am Vogau zu Hause mit 4:1 für sich entschieden.

Toller Auftritt der Gäste aus St. Veit in der Südsteiermark

Die Hausherren erwischten einen Blitzsstart: Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Ligist bereits in Front. Raphael Appler markierte in der fünften Minute die Führung - das Zuspiel stammte von Matthias Lackner. Der Gegentreffer weckte die Gäste scheinbar auf, denn ab diesem Zeitpunkt bestimmte die Bartl-Elf das Spiel.

Luka Salamun schoss für St. Veit/Vogau in der 22. Minute das erste Tor. Nur zehn Minuten später erzielte Rok Horvat das 2:1 für den Gast. Die St. Veiter beweisen Effizienz, machten aus zwei Chancen zwei Tore. Ligist war jetzt sichtlich geschockt und verlor völlig den Zugriff auf das Spiel. Zur Pause behielt die TUS MTD St. Veit am Vogau die Nase knapp vorn.

Musste mir kurz die Krümel aus den Augen reiben, Kapitän Ringert bei den Gästen auf der Bank ?! Um euch einen Vergleich zu liefern, bei Manchester United kann man auch nicht einfach diesen Maguire draußen sitzen lassen. Interessante Taktik um den Abstieg zu verhindern. Spitzer_vom_SchilcherSpritzer, Ticker-Reporter

In der 48. Minute brachte Jan Martin Adamer das Netz für TUS St. Veit am Vogau zum Zappeln. Der junge Eigenbauspieler avanciert immer mehr zum Goalgetter, hat seit seiner Umfunktionierung vom Verteidiger zum Stürmer fast in jeder Partie getroffen. Kurz vor Ultimo hätten Mathias Repic und Lukas Ofner mit einer Doppelchance zumindestens ein Tor erzielen müssen - beide vergaben aber ihre Möglichkeiten.

Der Ex-Internationale Leon Panikvar feierte ein Comeback

Zu einem weitere Highlight kam es in der 85. Minute. Leon Panikvar, der als Co-Trainer von Tillmitsch nach St. Veit gewechselt hatte, wurde eingewechselt und feierte sein langersehntes Comeback. Und gleich mit seiner ersten Ballberührung verzauberte der Ex-Internationale nicht nur die weiblichen Fans unter den 300 Besuchern. Bis zum Ende passierte aber dann dennoch nichts mehr gravierendes - mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für St. Veit/Vogau. FC G&P-Enegietechnik Ligist wurde mit 3:1 besiegt.

Wie stehts um die Teams?

Trotz der Schlappe behält FC Ligist den sechsten Tabellenplatz bei. Neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FC G&P-Enegietechnik Ligist die dritte Pleite am Stück.

Durch den Erfolg verbesserte sich TUS MTD St. Veit am Vogau im Klassement auf Platz zehn. Fünf Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat TUS St. Veit am Vogau momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für St. Veit/Vogau, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für FC Ligist ist auf gegnerischer Anlage SC hagebau Wallner Bad Gams (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich TUS MTD St. Veit am Vogau mit TuS Groß St. Florian (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Das Spiel hat für uns eigentlich super mit der Führung begonnen. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurde der Gegner aber immer stärker und nutzte unsere Fehler in der Defensive. Nach dem schnellen Treffer in der zweiten Hälfte konnte das Team nicht mehr reagieren. Schlussendlich leider eine Niederlage, die absolut nicht sein hätte müssen."

Leon Panikvar, Co-Trainer St. Veit:

"Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben nach dem schnellen 0:1 nicht aufgegeben und die Partie noch gedreht. Wir haben das Spiel in Ruhe fertig gespielt und drei wichtige Punkte mitgenommen. Es war sehr wichtig, dass wir den Heimsieg in der letzten Runde bestätigt haben. Wenn wir die nächsten Spiele genau so auftreten, müssen wir keine Angst vor dem Abstieg haben."

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – TUS MTD St. Veit am Vogau, 1:3 (1:2)

48 Jan Martin Adamer 1:3

32 Rok Horvat 1:2

22 Luka Salamun 1:1

5 Raphael Appler 1:0

Aufstellungen:

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Markus Fraißler - Stefan Freisinger (74. Blumauer), Rene Kollmann (76. Kollmann), Raphael Appler, Matthias Franz (55. Wiesner) - Simon Wölkart (HZ Scheiber), Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Luca Starchl (HZ Hutter)

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Dan Krajnc, Jan Martin Adamer, Dr. Jürgen Götz (86. Walter), Filip Pocrnja, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch (K) (12. Ringert) - Rok Horvat, Kevin Tivadar (85. Panikvar)- Luka Salamun

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

