Zehn Tore - aber kein Sieger: Bad Gams holt 1:4 Rückstand auf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:09

FC Ligist sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 5:5 hieß es am Ende. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Ein Spiel, das die Zuseher wohl nie vergessen werden - zehn Tore in einer Partie - das sieht man nicht alle Tage.

Bad-Gams Trainer Patrick Posch sah eine unglaubliche Aufholjagd seiner Mannschaft

Ligist führte nach 49 Minuten mit 4:1

In einer rassigen und ausgeglichenen Begegnung brachte Lukas Ofner sein Team in der 25. Minute nach vorn. Matthias Repic erhöhte für FC Ligist auf 2:0 (29.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Simon Zirngast seine Chance und schoss das 1:2 (42.) für SC Bad Gams. Nach einer Flanke von Martin Gosch traf er per Flugkopfball Zur Pause war FC G&P-Enegietechnik Ligist im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

In der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Nach den Treffern von Repic (46.) und Ofner (49.) dachten sich alle im Stadion bereits, dass das die Vorentscheidung gewesen wäre. Denn immerhin führten die Gäste mit 4:1. Angetrieben von den euphorischen Bad Gamser Fans verkürzte Mato Radat später in der 62. Minute auf 2:4.

Bad Gams glich binnen sieben Minuten aus und ging sogar noch in Führung

In der 65. Minute erzielte Miha Zajc das 3:4 für die Heimmannschaft und nur zwei Minuten später traf Radat zum 4:4 Ausgleich (67.) Dass SC hagebau Wallner Bad Gams in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rok Koren, der in der 79. Minute zur Stelle war. Unglaublich, nach einem 1:4 Rückstand noch in Führung zu gehen. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Dominic Scheiber mit seinem Treffer aus der 90. Minute verantwortlich. Am Ende stand es zwischen SC Bad Gams und FC Ligist pari. Die Besucher waren zufrieden - denn sie wurden mit zehn Treffern verwöhnt.

So stehts um die Teams

Bad Gams befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte auf dem elften Rang. Zuletzt lief es erfreulich für SC hagebau Wallner Bad Gams, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC G&P-Enegietechnik Ligist muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende stehen die Gäste mit 32 Punkten auf Platz sechs. Gewinnen hatte bei FC Ligist zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag trifft SC Bad Gams auf TUS MTD St. Veit am Vogau, FC G&P-Enegietechnik Ligist spielt tags zuvor gegen SV Grapos Lannach.

Stimme zum Spiel:

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. In den ersten zwanzig Minuten waren wir sehr gut, haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Dann haben wir den Faden verloren, agierten bis zur 60. Minute katastrophal. Dann haben wir uns erfangen und wiederum richtig gut aufgespielt, sind sogar in Führung gegangen und haben noch einige Top-Möglichkeiten zum 6:4 ausgelassen. Das Gegentor in der Nachspielzeit war bitter. Wir sind 1:4 zurückgelegen, haben dann 5:4 geführt, deshalb tut mir das Uentschieden weh. Im Endeffekt kann man aber stolz auf diese Rückkehr sein. Alles Gute an den verletzten Spieler von Ligist."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 5:5 (1:2)

90 Dominic Scheiber 5:5

79 Rok Koren 5:4

67 Mato Radat 4:4

65 Miha Zajc 3:4

62 Mato Radat 2:4

49 Lukas Ofner 1:4

46 Matthias Repic 1:3

42 Simon Zirngast 1:2

29 Matthias Repic 0:2

25 Lukas Ofner 0:1

Aufstellungen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Daniel Kinzer - Nic Hechtfisch, Martin Ganster - Miha Zajc, Martin Gosch, Lukas Dengg, Mato Radat , BEd, Hannes Oswald - Simon Zirngast, Rok Koren, Andreas Ehmann (K)

Ersatzspieler: Jakob Grundner, Philipp Koch, Mathias Pronneg, Daniel Schipfer, Lovro Sarlija, Stefan Gaar

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Markus Fraißler - Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler, Matthias Franz - Simon Wölkart, Patrick Hutter, Martin Schlatzer, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Luca Starchl

Ersatzspieler: Lukas Schmelzer-Schelch, Stefan Krammer, Markus Flecker, Dominic Scheiber, Adrian Klade, Lucas Wiesner

by ReD

Foto: privat

