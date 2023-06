4:4 nach 0:3 Rückstand: Ligist kämpft sich gegen Leibnitz zurück

Details Montag, 12. Juni 2023 22:23

1. FC Leibnitz hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 4:4 mit lediglich einem begnügen. Der vermeintlich leichte Gegner war FC G&P-Enegietechnik Ligist mitnichten. FC Ligist kam gegen 1. FC Leibnitz zu einem achtbaren Remis. Vor heimischem Publikum war FC Ligist im Hinspiel ein 2:1-Sieg geglückt.

Der 1. FC Leibnitz freut sich über den Vizemeistertitel

Jaka Bizjak traf zweimal binnen zwanzig Minuten

Der 1. FC Leibnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jaka Bizjak traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Kevin Pirker den Vorsprung des Heimteams. Bizjak schraubte das Ergebnis in der 25. Minute mit dem 3:0 für die Gastgeber in die Höhe. Für Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Ofner in der 26. Minute. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von 1. FC Leibnitz in die Kabine.

Für das zweite Tor von FC G&P-Enegietechnik Ligist war Dominic Scheiber verantwortlich, der in der 53. Minute das 2:3 besorgte. In derselben Minute war Raphael Appler vom Gast des Platzes verwiesen worden. Marko Huc schoss die Kugel zum 4:2 für 1. FC Leibnitz über die Linie (79.). Mit zwei schnellen Treffern von Daniel Oswald (88.) und Matthias Repic (91.) machte FC Ligist deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Schließlich gingen die beiden Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Ligist-Coach Michael Sommer beendet die Karriere

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für 1. FC Leibnitz. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Der Stadtklub bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, Leibnitz unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 65:30 dasteht. Niederlagen hatten für die Klampfer-Elf im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging der Fusionsklub punktlos vom Feld. 15-mal holte man die volle Zählerausbeute, sechsmal spielte 1. FC Leibnitz unentschieden. Zum Ende ging den Leibnitzern die Puste aus: Aus den letzten fünf Spielen holte 1. FC Leibnitz nur sieben Punkte.

Weder Fisch noch Fleisch: FC Ligist schließt das Fußballjahr auf Rang sechs ab. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei FC G&P-Enegietechnik Ligist wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 56 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Was für FC Ligist bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und sechs Remis stehen zehn Pleiten gegenüber. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC G&P-Enegietechnik Ligist auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Statement:

1. FC Ligist auf Facebook:

"Das 4:4 unserer Einsermannschaft in Leibnitz war nicht nur das letzte der Saison 2022/23, sondern auch das letzte unter Coach Michi Sommer, welcher gestern seine Trainerkarriere beendete. Coach Sommer hat unsere erste Mannschaft in der Winterpause 2020/21 in einer Situation übernommen, in der es wohl nicht viele getan hätten. Durch seinen Einsatz, aber vorallem durch seinen Charakter hat er es geschafft, in den letzten 2 1/2 Jahren unsere KM1 wieder zu einem richtigen Team zu formen, welches er diese Saison zu einem starken 6. Platz in der Unterliga West geführt hat. Er hat einen großen Anteil daran, dass unseres FCL in den letzten beiden Jahren wieder einen solchen Aufschwung erfahren durfte.

Lieber Michi, DANKE für die gemeinsame Zeit, deinen Einsatz, und deine Leidenschaft, welche wir in jeder Sekunde, auf und neben dem Platz, spüren konnten. Wir hoffen, dass du unserem Verein noch lange verbunden bleibst!"

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 4:4 (3:1)

91 Matthias Repic 4:4

88 Daniel Oswald 4:3

79 Marko Huc 4:2

53 Dominic Scheiber 3:2

26 Lukas Ofner 3:1

25 Jaka Bizjak 3:0

15 Kevin Pirker 2:0

6 Jaka Bizjak 1:0

Startaufstellungen:

1. FC Leibnitz: Miha Kristovic - David Lonzaric, Philipp Hofmann (K), Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher - Marko Huc - Dominik Divjak, Jaka Bizjak, Kevin Pirker

Ersatzspieler: Aldin Malagic, Emanuel Wruss, Wolfgang Tachella, Moritz Bauer, Nino Pfeifer, Genild Deliu

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Markus Fraißler - Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler - Simon Wölkart, Patrick Hutter, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Lukas Ofner (K) - Matthias Repic, Dominic Scheiber

Ersatzspieler: Daniel Oswald, Jakob Stampfer , BEd, Lukas Schmelzer-Schelch

Fotos: 1. FC Leibnitz und FC Ligist

