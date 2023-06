USV Hengsberg mit gelungenem Saisonausklang

Details Montag, 12. Juni 2023 22:56

USV Kötz-Haus Hengsberg erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SVU Tondach Gleinstätten. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USV Hengsberg den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:1-Sieg geholt.

Für den Führungstreffer von Hengsberg zeichnete Lukas Andreas Robier verantwortlich (9.). Markus Gsellmann erhöhte für USV Kötz-Haus Hengsberg auf 2:0 (24.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für USV Hengsberg. Christopher Schulter baute den Vorsprung von Hengsberg in der 63. Minute aus. Am Schluss schlug USV Kötz-Haus Hengsberg SV Gleinstätten vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Keine meisterliche Vorstellung vom SVG, nicht notwendig das man sich so vorführen lässt. Info news, Ticker-Reporter

Das große Potential von USV Hengsberg blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit Hengsberg zu rechnen sein. Die Verteidigung von USV Kötz-Haus Hengsberg stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 28 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Niederlagen hatten für USV Hengsberg im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging Hengsberg punktlos vom Feld. 13-mal holte man die volle Zählerausbeute, neunmal spielte USV Kötz-Haus Hengsberg unentschieden. USV Hengsberg zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt Gleinstätten einen Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Beim Gast griff in dieser Saison ein Rad ins andere, was sich im hervorragenden Torverhältnis von 61:28 widerspiegelt. Zum Saisonende blickt SVU Tondach Gleinstätten auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 16 Siege, sieben Unentschieden und lediglich drei Pleiten.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friess, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Wir haben gegen Gleinstätten sehr gut gespielt und verdient gegen den Meister gewonnen. An dieser Stelle nochmals Gratulation nach Gleinstätten. Unser Blick ist schon nach vorne gerichtet."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SVU Tondach Gleinstätten, 3:0 (2:0)

63 Christopher Schulter 3:0

24 Markus Gsellmann 2:0

9 Lukas Andreas Robier 1:0

