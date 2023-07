Mit Schwung in die neue Saison - neuer Trainer und neues Logo beim SV Gralla

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 10:33

Nach dem direkten Wiederaufstieg will der SV RB Pichler Bau Gralla in der Unterliga West für Furore sorgen. Der Verein trennte sich einvernehmlich vom bisherigen Coach Markus Kapun und präsentiert als seinen Nachfolger einen wahren Hochkaräter. Heinz Thonhofer, der zuletzt beim krisengebeutelten SV Tobelbad im Einsatz war und sich ursprünglich aus dem Fussballgeschäft zurückziehen wollte, ist weiterhin mittendrin, statt nur dabei - er schwingt ab sofort das Trainerzepter in Gralla.

Heinz Thonhofer ist der neue Trainer beim SV Gralla

Doch nicht nur der Trainer ist neu, auch das Logo wurde leicht verändert. Aufgrund des neuen Logos des Hauptsponsors wurde auch das Vereinslogo angepasst. Mit dem neuen Chef an der Seitenlinie will man in Gralla zurück zu alten Erfolgen kehren. Heinz Thonhofer freut sich sehr auf seine neue Aufgabe und hat mit dem Verein noch viel vor....

Statemtents zum Wechsel:

Pressemeldung SV Gralla:

zur abgelaufenen Saison und zum Ex-Trainerduo:

"Nach einer äußerst erfolgreichen Saison in der Gebietsliga, die mit dem Aufstieg gekrönt werden konnte, geht es nun mit vollem Fokus in Richtung Unterliga. Wir bedanken uns bei Trainer Markus Kapun für alles, was er für uns getan hat, sei es menschlich, als Trainer oder als Freund. Wir wünschen ihm nur das Allerbeste. Markus wird immer einen Platz in der Familie des SV Gralla haben. Auch bedanken möchten wir uns bei unserem Co-Trainer Rene Lipp, der sich wieder voll und ganz der Jugendarbeit im nächsten Jahr widmen wird, hier haben wir auch noch viel gemeinsam vor."

zum neuen Coach:

"Heinz Thonhofer wird in Zukunft die Geschicke unserer Kampfmannschaft leiten. Heinz war als Spieler unter anderem als Kapitän vom SK Sturm tätig, ehe er als Trainer beim DSV Leoben, Bad Aussee, Waidhofen, Flavia Solva, SKU Amstetten, Frohnleiten und zuletzt beim SV Tobelbad tätig war. Wir freuen uns, mit Heinz einen absoluten Fußballlehrer gefunden zu haben, der sowohl zu unserem Verein als auch zu unserer Mannschaft passt und wir freuen uns, dass wir ihn vom Projekt SV Gralla überzeugen konnten!" Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Es waren doch mehrere Vereine, die sich um mich sehr bemüht haben. Der erst kurz agierende Vorstand beim SV Gralla ist sehr ambitioniert und besteht aus einem jungen Team, dass noch viel vor hat. Wir hatten ein gemeinsames Gespräch, das hat mich sofort überzeugt. Das tolle Umfeld, die vielen interessanten Derbys in dieser Liga, haben schlussendlich den Ausschlag gegeben. Ich freue mich schon auf meine neue Aufgabe. Ich kann mich zu 100 % der Aufgabe des Trainers widmen und muss mich um sonstige Angelegenheiten nicht mehr kümmern." by René Dretnik Foto: SV Gralla/privat

