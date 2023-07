Eine Ära geht zu Ende: Kerpicz verabschiedet sich aus Allerheiligen

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 11:24

Beim SV Allerheiligen II gibt es zur neuen Saison eine Änderung im Trainerstab. Nach vielen erfolgreichen Jahren, mit insgesamt sechs Aufstiegen als Spieler und Trainer, endet die Ära von Roland Kerpicz beim SV Allerheiligen. Der neue Übungsleiter bei den jungen Galliern wird Oliver Scheucher. Der Klassenerhalt in der Unterliga West ist als Saisonziel angepeilt.

Roland Kerpicz verabschiedet sich vom ASV II

Der gebürtige Allerheiligener eilte bereits als Spieler beim ASV von Erfolg zu Erfolg und sammelte einige Aufstiege. Auch seine Trainerkarriere bei den „Galliern“ wurde mit einem Aufstieg gekrönt. In der Saison 2021/22 wurde das ehrgeizige Ziel „Aufstieg in die Unterliga“ ausgerufen und durch den Sieg in der Relegation konnte der erstmalige Aufstieg in die Unterliga auch tatsächlich sichergestellt werden. Auch in der Unterliga stand Roland Kerpicz an der Seitenlinie der jungen „Gallier“ und mit einem 12. Tabellenplatz am Ende der Saison konnte der Klassenerhalt der Mannschaft sichergestellt werden. Mit insgesamt sechs Aufstiegen als Spieler und Trainer hat er sich wohl einen Platz in der Vereinschronik gesichert.

Oliver Scheucher steht als Nachfolger fest

Auch mit neuem Trainer wird der SV Allerheiligen an seiner Philosophie festhalten und auf ein gemeinsames Training bzw. eine gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Kampfmannschaft festhalten. Zum Einsatz werden weiterhin viele junge und talentierte Spieler der Region kommen. In die Fußstapfen von Roland Kerpicz als Trainer des SV Allerheiligen II wird Oliver Scheucher treten. Passend zur Philosophie des ASV konnten wiederum auch ein junger und ambitionierter Trainer gewonnen werden.

Obwohl Oliver Scheucher erst 28 Jahre alt ist, verfügt er schon über einschlägige Erfahrung in der Unterliga. Bei der ersten Kampfmannschaft seines Heimatvereins TUS St. Stefan im Rosental war Oliver Scheucher bereits von 2018 bis 2022 in der Unterliga Süd der Cheftrainer. Jetzt folgt für ihn eine neue spannende Aufgabe beim SV Allerheiligen.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Statement vom Verein:

"Lieber Roland, wir wünschen dir weiterhin alles Gute und bedanken uns für die jahrelange großartige Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, dich auch weiterhin in Zukunft bei uns im Sportstadion Allerheiligen begrüßen zu dürfen!"

Roland Kerpicz, Ex-Trainer:

zu seiner Zeit bei den Galliern...

"Nach vier aufregenden Saisonen beim SV Allerheiligen heisst es für mich auf eigenem Wunsch Abschied nehmen. Ich möchte mich bei allen Funktionären, bei den tollen Trainerkollegen und bei den Spielern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ich bin dankbar, dass ich so viele junge Spieler in ihrer sportlichen und menschlichen Entwicklung begleiten dürfte und wünsche allen nur das Beste."

zur vergangenen Saison...

"Mit dem diesjährigen Klassenerhalt konnten wir auch heuer wieder unsere gesteckten Ziele mit der KM2 eirreichen. Der Höhepunkt der letzten vier Jahre war natürlich der Aufstieg von der Gebietsliga in die Unterliga. Dieser bedeutet mir sehr viel, da es für mich bereits der echste Aufstieg in Allerheiligen als aktiver Spieler oder Trainer war. Meines Wissen gelang dies noch keinem zuvor im Verein. Ich werde meinem Heimatverein natürlich auch weiterhin die Daumen halten und wünsche allen Mannschaften im Verein viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Saison."

Oliver Scheucher, Coach Allerheiligen II:

"Nach 14 Jahren als Trainer bei meinem Heimatverein Tus St. Stefan/R, wollte ich jetzt meinen nächsten Schritt machen. Deshalb bin ich froh mit Allerheiligen einen Verein gefunden zu haben, der mit einer Regionalliga- und Unterligamannschaft mir tolle sportliche Bedingungen bietet. Das Ziel wird es sein, Spieler an das Regionalliganiveau heranzuführen und mit beiden Mannschaften einer erfolgreiche Saison zu spielen."

by René Dretnik

Foto:DI Johann Stückler

