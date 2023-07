Auf Meisterkurs? St. Veit mutiert zu Tillmitsch 2.0

Details Donnerstag, 13. Juli 2023 10:32

Der TUS MTD St. Veit am Vogau mischt den Transfermarkt gehörig auf. Nachdem der Klub im Vorjahr im Abstiegskampf steckte, will das Team von Coach Hans Bartl in der kommenden Saison in der Unterliga West ganz vorne stehen. Nachdem bereits im Frühjahr einige Spieler seines Ex-Klubs Tillmitsch nach St. Veit geangelt wurden, setzt der Verein - mit den wohl stimmgewaltigsten Fans der Südsteiermark - für die neue Saison noch eins drauf und holt drei Spieler vom Oberliga-Mitte-Meister in die Vulkanlandarena, darunter die beiden Führungsspieler Dominik Hackinger und Thomas Zündel. Peter Kozissnik (Mettersdorf) folgt seinen ehemaligen Mannschaftskollegen vom GAK nach und streift ebenfalls das Trikot der St. Veiter über.

Dominik Hackinger (hier im Dress von GAK) soll zukünftig in St. Veit für Tore sorgen

Zehn Akteure (inkl. Betreuer) mit Tillmitsch-Vergangenheit werken nun in St. Veit

Nachdem Johann Bartl, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Leon Panikvar und Teammanager Stefan Masser von Tillmitsch nach St. Veit wechselte, folgten ihm bereits im Frühjahr einige Kicker mit Tillmitscher Vergangenheit nach. Filip Pocrnja, Zan Hrastnik und Dan Krajnc standen ihrem Coach bereits im Frühjahr zur Verfügung - jetzt kommen noch weitere. MIt Markus Hüttler, Dominik Hackinger und Thomas Zündel ist das Sextett am Feld komplett, zusätzlich wechselt auch Oliver-Kevin Neuhold, nach einem kurzen Gastspiel bei seinem Stammverein Deutsch Goritz ebenfalls nach St. Veit. Somit sind insgesamt zehn (!) Akteure (die drei Betreuer inbegriffen) in St. Veit aktiv, die noch vor einem Jahr das Trikot der Panthers aus Tillmitsch trugen. Es könnte den St. Veitern schlimmeres passieren, denn immerhin haben diese Mannen Erfahrung im Aufsteigen, holten sie doch mit Tillmitsch den Meistertitel in der Unterliga bzw. Oberliga.

Es gibt aber auch noch weitere Neuzugänge in St. Veit zu vermelden: Marvin Kargl, Angel Manuel Cano Arias vom SV Strass und Peter Kozissnik (USV Mettersdorf). Verlassen werden den Klub die Spieler Miha Psajd (Siebing), Dejan Krljanovic (Karriereende), Luka Salamun, Christoph Hartner, Christoph Puntigam und Rudolf Raidl (Verein unbekannt).

Mittelfeldmotor und Antreiber Thomas Zündel (hier noch im Dress vom WAC) verzaubert ab sofort die St. Veiter Fans

Spannende Unterliga West - viele Teams wollen den Titel - wer setzt sich am Ende durch?

Dass sich aber die beiden Routiniers und Erfolgsgaranten Thomas Zündel und Dominik Hackinger für St. Veit entschieden haben, kam dann doch ein wenig überraschend, denn eigentlich wollte Hackinger seine Karriere beenden und Zündel noch ein Jahr in Tillmitsch dranhängen. Mit Hackinger wechselt übrigens der Serien-Torschützenkönig der letzten beiden Jahre nach St. Veit - er soll sein Team in diesem Jahr in höhere Sphären ballern. Ganz so einfach wird es in der kommenden Saison aber mit Sicherheit nicht, denn es gibt in der Unterliga West noch einige Vereine, die den Meistertitel einheimsen wollen. Neben Flavia Solva, dem USV Hengsberg, dem USV Wies wird auch der TUS Groß St. Florian noch ein Wörtchen mitreden wollen. Aber auch der FC Ligist wird mit dem neuen Spielertrainer Jürgen Hiden nicht zu unterschätzen sein. Wir berichten selbstverständlich auch über diese Teams.

Stimmen zu den Transfers:

Gernot Konrad, sportlicher Leiter St. Veit:

"Mit der Erfahrung von Hackinger, Zündel, Kozissnik und Co. hoffen auf eine Stabilität in der Mannschaft. Die Mischung mit den jungen Spielern soll uns an alte Erfolge zurückführen. Unsere unglaublichen Fans haben sich tolle Fußballspiele verdient."

Dominik Hackinger, Serien-Torschützenkönig:

"Thomas Zündel und ich wollten unbedingt noch ein Jahr zusammenspielen und noch nicht in Fußballpension gehen. Der Aufwand in der Landesliga war uns aber zu hoch. St. Veit hat sich sehr um uns bemüht und ein wichtiger Punkt war auch der Coach Hans Bartl, den wir bereits unserer Zeit in Tillmitsch kennen. Wir freuen uns schon darauf, mit St. Veit Erfolge zu erzielen und den Verein nach vorne zu bringen, denn die letzte Saison war für das Team schwer genug."

Thomas Zündel, Ex-Bundesliga-Profi:

"Ich möchte mich nochmal beim gesamten SV Tillmitsch, vor allem bei Markus Fröhlich und Willi Zirngast für die wunderschönen und erfolgreichen 2 Jahre bedanken. Jetzt gilt meine volle Konzentration auf den TUS St.Veit! Ich freue mich extrem, gemeinsam mit meinem langjährigem Weggefährten Dominik Hackinger ein St. Veiter zu sein. Hansi Bartl, mit dem wir schon sehr erfolgreich in Tillmitsch waren, ist mit der Idee auf uns zugekommen und hat uns von einem Wechsel überzeugt. Auch René Dretnik, den wir sehr schätzen, hat uns den Verein sehr empfohlen. Jetzt freue ich mich auf die tollen Fans in St.Veit und hoffe wir können einige Fussballfeste feiern!"

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller

