Flavia-Coach Udo Kleindienst: "Das beste Kollektiv wird sich am Ende durchsetzen!"

Details Dienstag, 25. Juli 2023 22:18

Der südsteirische Traditionsverein SV Flavia Solva hat sich nach dem schwachen Beginn im Herbst zum Ende hin immer mehr gesteigert und die Saison als Tabellendritter abgeschlossen. Für die neue Spielzeit hat man sich bei den Römern viel vorgenommen und kadertechnisch sehr klug verstärkt. Der wohl bekannteste Verein der Region will zurück in höhere Sphären und peilt den Titel an - wohlwissentlich, dass dies kein leichtes Unterfangen wird - denn die Unterliga West wird heuer so stark wie noch nie zuvor.

Daniel Geissler wechselt zum SV Flavia Solva

Am Transfermarkt haben die Flavianer richtig gut zugeschlagen, vom SV Tillmitsch kamen Aljaz Pungartnik (Tor) und Gregor Stavbar, die beide maßgeblich am Aufstieg ihres Teams im Vorjahr beteiligt waren. Ein weiterer Neuer ist Anel Hajric. Der Rechtsfuß bekleidet die Position des Mittelstürmers Der ehemalige bosnische Nationalspieler (U19) gilt als sehr torgefährlich und weist einen Marktwert von € 100.000 Euro aus. Zuletzt war er bei NK Rogaska (Slowenien) tätig und erzielte dort in 25 Pflichtspielen sieben Treffer.

Ein weiterer prominenter Neuzugang ist Daniel Geissler, er wechselt vom USV Mettersdorf ins Römerstadion. Der 29jährige gebürtige Feldbacher ist beidbeinig und fühlt sich auf der Position des offensiven Mittelfeldspielers am wohlsten. Er schnürte seine Kickschuhe unter anderem beim SV Heerenveen, FC Schalke 04, TSV Hartberg und dem GAK.

Ein weiterer Spieler wird sich in naher Zukunft, das Trikot der Flavianer überstreifen. Publikumsliebling und Bomber Fabio Schantl wechselt vom Ligakonkurrenten St. Veit nach Wagna. Er laboriert derzeit noch an einer Verletzung, soll aber spätestens im Frühjahr wieder einsatzfähig sein.

Auch im Nachwuchs setzten die Flavianer ein Zeichen: gemeinsam mit dem SV Tillmitsch wurde das Projekt "Roman Panthers" ins Leben gerufen. Die Roman Panthers steigen als Kooperationsverein zwischen Flavia und Tillmitsch in der 1. Klasse West in den Meisterschaftsbetrieb ein. Hier soll jungen Talenten beider Klubs und der ganzen Region die Chance geboten werden, Kampfmannschaftsfußballluft zu schnuppern und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Statement von Trainer Udo Kleindienst:

zu Fabio Schantl...

"Fabio war schon immer mein Wunschspieler, ich habe schon mit seinem Vater zusammengespielt und ihn sogar trainiert. Er hat große Qualitäten, wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und zu alter Stärke findet. Wir werden ihn dabei tatkräftig unterstützen. Unser Vereinsarzt Hansi Holler wird sich voll ins Zeug legen, damit er relativ bald für Tore sorgen kann."

zu den Roman Panthers...

"Die zweite Mannschaft ist der richtige Schritt von beiden Vereinen und das Positivste, dass seit langem im südsteirischen Raum passiert ist. Von dieser Kooperation werden beide Teams partizipieren."

zur bevorstehenden Saison...

"Die Meisterschaft wird sicher spannend. Es wird sich für keinen der Teams ein Durchmarsch ausgehen. Ich glaube, dass sich das beste Kollektiv sich am Ende durchsetzen wird. Wir haben es im Frühjahr bewiesen, dass wir vorne mitspielen können und wollen die Favoriten St. Veit, Hengsberg und Wies ärgern. Mit unseren Neuzugängen haben wir uns noch weiter verstärkt. Unser Kader ist gut, wir können auch einige Ausfälle kompensieren, das unterscheidet uns von anderen Teams. Ich bin so lange im Geschäft und weiß, dass der Aufstieg nicht einfach wird, habe aber auch keine Angst vor dem Meistertitel. Denn Flavia gehört zweifelsohne in eine höhere Liga. Wir wollen gemeinsam mit unseren phantastischen Fans wieder viele Erfolge feiern."

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und Richard Purgstaller

