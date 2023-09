Bad Schwanberg baut Serie aus und gewinnt auch gegen Ragnitz

Details Samstag, 16. September 2023 01:08

Das Auswärtsspiel brachte für USV Ragnitz keinen einzigen Punkt – Bad Schwanberg gewann die Partie mit 2:0. Auf dem Papier ging SV Bad Schwanberg als Favorit ins Spiel gegen Ragnitz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Passiv agierende Hausherren - überragender Damir Dedic

Ragnitz begann das Spiel stark und hatte bereits in der 7. Minute einen beeindruckenden Weitschuss von Jan Elsnik zu bieten. Doch in der 18. Minute erzielte Matevz Struc per Kopf nach einem Eckball von links das überraschende 1:0 für Bad Schwanberg.

Dieser Gegentreffer war für die Gäste natürlich unangenehm, und die Situation verschärfte sich noch, als Ragnitz-Kapitän Herolind Osaj in der 21. Minute aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste. Trotz einiger Bemühungen konnte die Bozgo-Elf keine echte Torgefahr erzeugen. Jan Elsnik hatte zwei gute Chancen: Ein genialer Weitschuss von der Mittellinie verfehlte knapp das Tor (21.), und in der 45. Minute jagte er einen starken Schuss, den der Torwart von Bad Schwanberg, Daniel Kinzer, über die Latte lenkte.

Die Hausherren hielten sich in der ersten Halbzeit eher zurück und spielten die Kugel geduldig im Mittelfeld hin und her. Effektives kam jedoch nicht dabei heraus.

Ob Jan Elsnik heute noch vom Schwanberger Torwart Daniel Kinzer träumt? Phillip Gedl, Ticker-Reporter

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf, und beide Teams hatten ihre Chancen. Bad Schwanberg sicherte sich jedoch den verdienten 2:0-Sieg, als Damir Dedic in der 66. Minute nach einem Eckball von rechts per Kopf traf.

Mit diesem Sieg setzt sich der SV Bad Schwanberg mit neun Punkten auf den sechsten Platz in der Tabelle, während der USV Ragnitz weiterhin fünf Punkte hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

In der kommenden Woche tritt Bad Schwanberg gegen USV Kötz-Haus Hengsberg an (Freitag, 19:00 Uhr), während Ragnitz einen Tag später gegen SV Flavia Solva vor heimischem Publikum antritt. Es bleibt spannend, wie sich beide Mannschaften in den kommenden Spielen präsentieren werden.

Unser Team geriet nach der starken Anfangsphase unvermutet in den Rückstand und konnte sich von diesem Schock – verbunden auch mit zahlreichen Verletzungen und dem Einsatz der teilweise fast noch zu „grünen“ jungen Spielern – nicht erholen, sodass die Niederlage zwar als bitter, aber dennoch wohl als gerechtfertigt ad acta gelegt werden muß. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – USV Ragnitz, 2:0 (1:0)

66 Damir Dedic 2:0

18 Matevz Struc 1:0

Bad Schwanberg: Daniel Kinzer - Vedran Keser, Matevz Struc - Michael Schuster, Marcus Prattes (K), Semir Alija, Semin Mrkaljevic, Nik Lorbek - Elias Veit, Adel Hachoud, Damir Dedic



Ersatzspieler: Matic Struc, Lukas Brunner, Lukas Koch, Jonathan Pansi, Kevin Waldbauer



Trainer: Jerko Grubisic

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Nino Mihelak - Marko Kramberger, Primoz Jus - Urh Grabnar, Sandro Kurzmann, Domen Lah, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Denis Fras, Kliton Stavri Bozgo, Jan Elsnik



Ersatzspieler: Anej Milic, Maximilian Krobath, Marko Ferk, Jonas Arnfelser, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler (Galerie)

