Ganz großes Kino: 1. FC Leibnitz fertigt Bad Gams ab

Samstag, 16. September 2023

1. FC Leibnitz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SC hagebau Wallner Bad Gams das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für 1. FC Leibnitz. Für den SC Bad Gams war diese Partie ein Drama in fünf Akten - wogegen der Auftritt der Heimischen einen Oskar verdient hätte.

Dominik Divjak machte binnen fünf Minuten zwei Tore

Nach 33 Minuten stand es bereits 3:0

Von Beginn an wurde den 130 Besuchern klar gemacht, wer bei diesem Spiel die Regie führte. Bereits in den ersten fünf Minuten hatte Jaka Bizjak zwei Hunderter - er lief alleine aufs Tor - vergab aber beide Male. In Minute 6 war es dann soweit - nach einem Lochpass zog er Richtung Tor und schoss ganz locker zum 1:0 ein. Marcel Musger setzte in Minute 25 noch eins drauf - nach einem Querpass von Bizjak - der Torhüter war bereits geschlagen - rollte er den Ball ins leere Tor (25.).

Weiter ging es in Richtung Gäste-Tor - Bizjak dribbelte an der Seitenline seine Gegner aus und erhöhte mit einem Schuss aus dem Zentrum - unter den Tormann durch - auf 3:0 (33.). Eine nennenswerte Szene verzeichneten die Auswärtigen - in Minute 44 wäre der Ball fast ins Tor der Gastgeber gelangt. Bis zum Halbzeitpfiff blieb es beim deutlichen Vorsprung von 1. FC Leibnitz.

Jaka Bizjak war an drei Toren beteiligt - zwei davon schoss er selbst

Die Filmrolle riss auch im zweiten Teil dieses Torspektakels nicht ab - die Auswärtself war aber lediglich als Nebendarsteller im Einsatz. Dominik Divjak beseitigte mit seinen Toren (72./77.) die letzten Zweifel am Sieg von 1. FC Leibnitz. Schlussendlich setzte sich der Gastgeber mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Das Team von Trainer Ewald Klampfer ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Erfolgsgarant von 1. FC Leibnitz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 16 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der Leibnitzer Stadtklub knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte 1. FC Leibnitz vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit drei Spielen ist Leibnitz nunmehr unbezwungen.

Bad Gams hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 15 Gegentore verdauen musste. Die Lage von SC hagebau Wallner Bad Gams bleibt angespannt. Gegen 1. FC Leibnitz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am Freitag, den 22.09.2023 (19:00 Uhr) steht für 1. FC Leibnitz eine Auswärtsaufgabe gegen SV RB Pichler Bau Gralla an. SC Bad Gams tritt einen Tag später daheim gegen TUS MTD St. Veit am Vogau an.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir kommen langsam dorthin, wo wir hinwollen. Damit meine ich nicht nur die Tabellenposition, sondern vor allem unsere Spielanlage."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – SC hagebau Wallner Bad Gams, 5:0 (3:0)

77 Dominik Divjak 5:0

72 Dominik Divjak 4:0

33 Jaka Bizjak 3:0

25 Marcel Musger 2:0

6 Jaka Bizjak 1:0

Aufstellungen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, Emanuel Wruss, Marcel Musger, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Florian Wohlmuther, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, David Lonzaric, Dominik Divjak, Niklas Poss, Shirfan Hussain, Genild Deliu



Trainer: Ewald Klampfer

SC hagebau Wallner Bad Gams: Luis Moser - Philipp Koch, Mathias Pronneg, Jonas Lamprecht, Martin Ganster - Miha Zajc, Martin Gosch, Andreas Ehmann (K), Mag. Mato Petrovic - Simon Zirngast, Hannes Oswald



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Gabriel Lipp, Stefan Gaar, Elias Edegger, Mato Radat , BEd, Maximilian Wagner



Trainer: Nic Hechtfisch

by René Dretnik

Foto: Dretnik

