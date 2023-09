Heisses Duell: Last-Minute-Tor von Fasvald rettet USV Wies

Details Sonntag, 17. September 2023 21:30

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SV Flavia Solva und USV Wundara Wies 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Niklas Deutschmann verletzte sich und musste nach seinem Elfmetertor ausgewechselt werden.

Wies war in den ersten 45 Minuten spielerisch stärker

In den ersten fünf Minuten verzeichnete Flavia Solva eine gute Möglichkeit durch Ivan Grabovac - er brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Danach verloren die Gastgeber ein wenig den Zugriff und Wies übernahm das Kommando und trat sehr spielstark auf. Die Gäste gingen auch verdient in Führung. David Kasnik traf nach einem Eckball per Kopf zum 0:1 (28.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff zog Dominik Wurzinger in den 16er - aufgrund der Platzverhältnisse brauchte er länger, den Ball unter Kontrolle zu bringen - und stolperte über ein Bein eines Wieser Verteidigers. Ein Elfmeter - den man geben kann - aber nicht geben muss. Niklas Deutschmann trat zum Strafstoß an und verwertete diesen auch mit Bravour. Allerdings verletzte sich der Schütze beim Elfmeter und musste anschließend ausgewechselt werden. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zwei umstrittene Tore ließen die Wogen hochgehen - es blieb aber fair

In der zweiten Halbzeit fand die Kleindienst-Elf besser ins Spiel, die Gäste wirkten ein wenig träge. In der 59. Minute tankte sich Matija Rozman auf der linken Seite durch und übergab die Kugel an Alexander Hesse - er zog ab - der Torhüter konnte den Schuss nur kurz abwehren und Wurzinger versenkte die Kugel zum 2:1 (59.). Die Hausherren kamen jetzt noch zu einigen Kontermöglichkeiten, spielten diese aber nicht mit voller Konzentration fertig.

Als einige Zuschauer bereits SV Flavia Solva als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Nik Fasvald, der zum Ausgleich traf (86.). Auch bei diesem Treffer gab es unterschiedliche Meinungen - einige meinten, der Ball sei zuvor im Out gewesen. Aber solange es keinen VAR gibt, muss man sich auf die Augen der Schiedsrichter verlassen. So stand es am Ende stand es zwischen dem Heimteam und USV Wundara Wies pari.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Für Flavia Solva gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SV Flavia Solva bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Flavia Solva verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SV Flavia Solva blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit acht Punkten aus sechs Partien ist USV Wies noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Die Gäste bleiben weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat USV Wundara Wies einen Sieg und fünf Unentschieden auf dem Konto. USV Wies entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Kommende Woche tritt Flavia Solva bei USV Ragnitz an (Samstag, 18:00 Uhr), am gleichen Tag genießt USV Wundara Wies Heimrecht gegen UFC TEAM Strommer Söding.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Wir haben den Sieg bei diesem Spiel einfach nicht verdient. Das war zu wenig von uns. Dem gibt es nichts hinzuzufügen."

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Ich muss meiner Mannschaft heute ein großes Lob aussprechen. Die letzten vier Unentschieden sind nicht spurlos an uns vorbei gegangen und trotzdem haben wir heute einem Titelfavoriten nicht nur Parole geboten, sonder haben ihn ins Wanken gebracht. Wir waren insgesamt das leicht bessere und aggressivere Team. Zur Zeit fehlt uns ein wenig das Glück, egal ob Schiedsrichterentscheidungen oder die letzten Zentimeter. Das holen wir uns im laufe der Saison zurück. Nach dem heutigen Auftritt bin ich noch mehr überzeugt, dass wir auf den richtigen Weg sind und in der Liga angekommen - trotz dieser Unentschieden Serie!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – USV Wundara Wies, 2:2 (1:1)

86 Nik Fasvald 2:2

59 Dominik Wurzinger 2:1

45 Niklas Deutschmann 1:1

28 David Kasnik 0:1

Aufstellungen:

SV Holler Tore Flavia Solva: Aljaz Pungartnik, Alexander Hesse, Daniel Geissler, Matija Rozman, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Ivan Grabovac, Lukas Überbacher



Ersatzspieler: Mathias Johs, Gregor Stavbar, Fabian Pucher, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs



Trainer: Udo Kleindienst

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Daniel Freigassner, Kenan Turudija - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner, Jürgen Knappitsch, Roman Bezjak - Nik Fasvald, Thomas Koch



Ersatzspieler: Aleks Urh, Stefan Kladnik, Simon Klug, Christian Binder, Michael Theisl, Matej Karnicnik



Trainer: Markus Rosenberger

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

