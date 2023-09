Drei Punkte in St. Veit geholt: FC Ligist entscheidet Topduell für sich

Details Montag, 18. September 2023 18:11

Zur Pause lag der FC Ligist beim TUS MTD St. Veit/Vogau noch mit 0:1 zurück. Im zweiten Durchgang drehten die Jungs von Spielertrainer Jürgen Hiden auf und gewannen am Ende mit 4:1.

Der FC Ligist bleibt weiterhin auf Titelkurs

Spiel auf hohem Niveau vor 500 Besuchern

Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause TUS MTD St. Veit am Vogau, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff lenkte David Hermann in der 46. Minute den Ball zugunsten der Heimmannschaft ins eigene Netz. In der zweiten Spielhälfte machte er seinen Fehler wett und traf zum 1:1 Ausgleich für FC HG Haustechnik Ligist (54.).

Jetzt nahm der Ligist-Express Fahrt auf - Barnabas Vecsey schoss für die Gäste in der 58. Minute das zweite Tor. Für das 3:1 der Gäste zeichnete Matthias Repic verantwortlich (86.). Luca Starchl traf kurz vor Schluss (92.) zum 4:1 und sorgte für Jubelstimmung bei den mitgereisten Ligister Fans, die sich nun weiterhin über eine Spitzenplatzierung freuen. Am Schluss gewann FC HG Haustechnik Ligist I gegen TUS St. Veit am Vogau.

St. Veit hat Probleme in der Defensive

Bei St. Veit/Vogau präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat TUS MTD St. Veit am Vogau momentan auf dem Konto. TUS St. Veit am Vogau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Angriffsreihe von FC Ligist lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 14 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die bisherige Spielzeit von FC HG Haustechnik Ligist I ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Ligist verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Mit diesem Sieg zog FC HG Haustechnik Ligist I an St. Veit/Vogau vorbei auf Platz drei. TUS MTD St. Veit am Vogau fiel auf die vierte Tabellenposition.

TUS St. Veit am Vogau tritt am kommenden Samstag bei SC hagebau Wallner Bad Gams an, FC Ligist empfängt am selben Tag TuS Groß St. Florian.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Das heutige Auftreten, was taktische Disziplin und Teamspirit betrifft, macht uns (meinen Bruder und mich) wirklich stolz! Das war heute Werbung für die Unterliga West mit einem verdienten Sieger!"

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – FC HG Haustechnik Ligist I, 1:4 (1:0)

92 Luca Starchl 1:4

86 Matthias Repic 1:3

58 Barnabas Vecsey 1:2

54 David Hermann 1:1

46 Eigentor durch David Hermann 1:0

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Tobias Walter, Maximilian Ringert, Angel Manuel Cano Arias, Manuel Kargl, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

FC HG Haustechnik Ligist I: Markus Fraißler - Oliver Blumauer, Raphael Appler, Ing. David Hermann, Martin Schlatzer, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Barnabas Vecsey, Patrick Hutter, Jürgen Hiden - Matthias Repic (K)



Ersatzspieler: Lukas Schmelzer-Schelch, Stefan Freisinger, Luca Starchl, Yuri Wundrak, Matthias Franz, Marco Hermann



Trainer: Jürgen Hiden

by René Dretnik

Foto: FC Ligist

