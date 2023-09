Souveräner Hengsberger Sieg - Bad Schwanberg verliert nach fünf Spielen wieder

Details Freitag, 22. September 2023 21:38

Bei USV Kötz-Haus Hengsberg gab es für SV Bad Schwanberg nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:5. USV Hengsberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

René Mihelic (hier noch im Dress seines Ex-Klubs Kalsdorf) markierte einen Doppelpack

Spannende erste Halbzeit

Rene Mihelic ließ sich in der achten Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den Gastgeber. Elias Veit traf zum 1:1 zugunsten von Bad Schwanberg (31.). Drei Minuten später ging Hengsberg durch den zweiten Treffer von Mihelic in Führung. Die Pausenführung des Tabellenprimus fiel knapp aus. USV Kötz-Haus Hengsberg baute den Vorsprung im weiteren Verlauf allerdings aus. Damjan Poposki (56.), Zan Nikolic (71.) und Christoph Marchl (84.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse. Kurz vor Schluss traf Damir Dedic für SV Bad Schwanberg (92.). Am Ende verbuchte USV Hengsberg gegen Bad Schwanberg die maximale Punkteausbeute.

Hengsberg bleibt vorne dran - die Liga ist spannend wie noch nie

Die Offensivabteilung von USV Kötz-Haus Hengsberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 18-mal zu. USV Hengsberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Bei SV Bad Schwanberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Trotz der Schlappe behält Bad Schwanberg den sechsten Tabellenplatz bei. Am liebsten teilt SV Bad Schwanberg die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. Nur einmal ging Bad Schwanberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Während Hengsberg am kommenden Freitag FC HG Haustechnik Ligist I empfängt, bekommt es SV Bad Schwanberg am selben Tag mit SV Flavia Solva zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Der zweite Durchgang war dann ein klare Angelegenheit. WIr waren zwar klar überlegen, jedoch war der Gegner immer durch Standardsituationen gefährlich."

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Wir haben gegen Top-Hengsberger gespielt und verdient - auch in der Höhe - verloren. Das magische Hengsberger Dreieck Popovski, Nikolic und Mihelic waren zu stark für uns."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV Bad Schwanberg, 5:2 (2:1)

92 Damir Dedic 5:2

84 Christoph Marchl 5:1

71 Zan Nikolic 4:1

56 Damjan Poposki 3:1

34 Rene Mihelic 2:1

31 Elias Veit 1:1

8 Rene Mihelic 1:0

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Marcel Martschinko - Dominic Pürcher (K), BEd Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Nikolas Gruber - Stefan Diensthuber, Stefan Sackl, Rene Mihelic, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic



Ersatzspieler: Ing. Andreas Möstl, Dominik Prettenthaler, Christoph Marchl, Elvedin Kehic, Mario Kreimer, Christoph Stoiser



Trainer: Gerald Tödtling , MBA

Bad Schwanberg: Daniel Kinzer - Vedran Keser, Matevz Struc - Michael Schuster, Marcus Prattes (K), Semir Alija, Semin Mrkaljevic, Nik Lorbek - Elias Veit, Adel Hachoud, Damir Dedic



Ersatzspieler: Matic Struc, Lukas Brunner, Lukas Koch, Jonathan Pansi, Kevin Waldbauer



Trainer: Jerko Grubisic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

