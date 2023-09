Dreierpack: Bizjak spielt SV Gralla schwindelig

Details Samstag, 23. September 2023 15:03

1. FC Leibnitz kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen SV Gralla. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur 1. FC Leibnitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Mann des Tages war Jaka Bizjak mit drei Toren.

Jaka Bizjak war nicht zu bremsen

380 Besucher im Derby

Der Tabellenführer 1. FC Leibnitz startete sehr gut ins Spiel und setzte Gralla von Beginn an unter Druck. In der 8. Minute schickte Mirza Malagic seinen Sturmpartner Jaka Bizjak in die Gasse. Gralla Torhüter Adnan Adilovic legte den Leibnitzer um und der Unparteiische entschied sofort auf Strafstoß. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und verwertete den Strafstoß zum 1:0 für die Gäse.

In Minute 20 flankte Florian Wohlmuther in den Sechszehner - der Ball gelangte zurück zur zweiten Stange und von köpfte Bizjak zum 2:0 ein. Gralla wachte jetzt auf und versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Kurz vor dem Halbzeitende hatten die Gäste großes Glück - Florijan Jezovita tankte sich im Zentrum durch - sein Schuss kullerte hinter dem Rücken des Leibnitzer Torwarts der Linie entlang. Bis zum Pausenpfiff änderte sich am Zwischenstand weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Jernej Leskovar erzielte ein Traumtor

Starker Beginn der Heimischen in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren sofort hellwach und verkürzten auf 1:2. Mit einem Traumschuss genau ins Kreuzeck zeichnete Jernej Leskovarfür den Anschlusstreffer verantwortlich (55.). Gralla erhöhte jetzt den Druck weiter - es kam jedoch nichts zählbares dabei raus. Mit einem Freistoßtor - direkt aufs Tormanneck - sicherte Bizjak 1. FC Leibnitz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (72.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Trotz der Schlappe behält SV RB Pichler Bau Gralla den siebten Tabellenplatz bei. Am liebsten teilt der Gastgeber die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SV Gralla. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Wie stehts um die Teams und wie geht es weiter?

Nach sieben absolvierten Spielen stockte der 1. FC Leibnitz sein Punktekonto bereits auf 16 Zähler auf und lacht damit weiter von der Tabellenspitze. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Leibnitz stets gesorgt, mehr Tore als die Klampfer-Elf (19) markierte nämlich niemand in der Unterliga West. Die bisherige Spielzeit des Leibnitzer Stadtklubs ist weiter von Erfolg gekrönt. Insgesamt verbuchte der Tabellenführer fünf Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. 1. FC Leibnitz ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag trifft Gralla auf TUS MTD St. Veit am Vogau, 1. FC Leibnitz spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Es war das zu erwartende schwere Derby, welches wir über 90 Minuten betrachtet, verdient gewonnen haben. Ich bin stolz auf die Leidenschaft meiner Mannschaft."

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – 1. FC Leibnitz, 1:3 (0:2)

72 Jaka Bizjak 1:3

55 Jernej Leskovar 1:2

20 Jaka Bizjak 0:2

8 Jaka Bizjak 0:1

Aufstellungen:

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Niko Klaric-Guner, Patrick Brückler, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Matic Ficko, Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Maximilian Jöbstl, Christian Ladinig, Philip Schleicher, Marijan Mestrovic, Nejc Podlesnik



Trainer: Heinz Thonhofer

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Emanuel Wruss, Marcel Musger, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Florian Wohlmuther, David Scheucher, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Dominik Divjak, David Wünscher, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, Genild Deliu



Trainer: Ewald Klampfer

by René Dretnik

Fotos: RIPU und Christian Fauland

