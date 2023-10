Spitzenspiel gewonnen - USV Hengsberg am Gipfel

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 11:07

Mit USV Kötz-Haus Hengsberg und FC HG Haustechnik Ligist I trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien USV Hengsberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Hengsberg wusste zu überraschen.

Nach dem Sieg gegen den FC Ligist wurde in Hengsberg gehörig gefeiert

Die erste Hälfte endete noch torlos

Im ersten Durchgang lief die Partie hin und her, beide Teams setzten viele Akzente in der Offensive und schenkten sich nichts. Die beste Möglichkeit in Hälfte eins hatten die Auswärtigen: Jürgen Hiden versuchte einen Fallrückzieher aus 20 Meter, jedoch stand der Hengsberger-Goalie Marcel Martschinko sicher und parierte diesen mit viel Bravour. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und FC Ligist ohne Torerfolg in die Kabinen.

USV Kötz-Haus Hengsberg ging durch Zan Nikolic in der 52. Minute in Führung. Der Stürmer nütze eine Unstimmigkeit in der Ligister Abwehr aus und setzte den Ball genau ins Eck. Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Kasten: René Mihelic zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Metern genaue ins Kreuzeck (56.) Die Ligister Defensive stand jetzt unter Dauerdruck - in Minute 65 zimmerte Damjan Poposki einen Schuss an die Latte.

Gegen Ende des Spiels kamen allerdings auch die Gästen noch zu Möglichkeiten - einmal rettete Dominik Prettenthaler vor einem Angreifer und ein Schuss ging nur knapp übers Tor. In der Nachspielzeit besserte Nikolic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für USV Hengsberg erzielte. Nach einer schönen Kombination mit Mario Kreimer platzierte er den Schuss genau im Tor. Schließlich strich Hengsberg die Optimalausbeute gegen FC HG Haustechnik Ligist I ein.

Marcel Martschinko als Heilsbringer - mit ihm im Tor hat Hengsberg noch nie verloren

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut USV Kötz-Haus Hengsberg hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Offensive von USV Hengsberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Ligist war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 21-mal schlugen die Angreifer von Hengsberg in dieser Spielzeit zu. USV Kötz-Haus Hengsberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV Hengsberg sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Hengsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

In der Tabelle liegt FC HG Haustechnik Ligist I nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. FC Ligist verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC HG Haustechnik Ligist I noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am kommenden Samstag trifft USV Kötz-Haus Hengsberg auf SC hagebau Wallner Bad Gams, FC Ligist spielt am selben Tag gegen SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Martschinko, Torhüter Hengsberg:

"Wir haben einen guten Lauf, es läuft derzeit sehr gut. Wir bringen unsere Qualität auf den Platz und haben auch gegen Ligist mehr als verdient gewonnen."

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Bis zum 1:0 von Hengsberg war es ein offener Schlagabtausch. Ab diesem Treffer hat Hengsberg das Kommando übernommen. Hengsberg hat viel individiuelle im Kader und hat sich dann verdient gewinnt gewonnen."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – FC HG Haustechnik Ligist I, 3:0 (0:0)

93 Zan Nikolic 3:0

56 Rene Mihelic 2:0

52 Zan Nikolic 1:0

USV Kötz-Haus Hengsberg: Marcel Martschinko - Lukas Kleier, Nikolas Gruber (K), Christoph Stoiser - Dominik Prettenthaler, Stefan Diensthuber, Stefan Sackl, Rene Mihelic, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic



Ersatzspieler: Mag. Robin Stiegler, Patrick Petrac, Christoph Marchl, Philipp Seiser , BA, Elvedin Kehic, Mario Kreimer



Trainer: Gerald Tödtling , MBA

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Oliver Blumauer, Raphael Appler, Martin Schlatzer, Ing. David Hermann, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K)



Ersatzspieler: Markus Fraißler, Dominic Scheiber, Stefan Freisinger, Luca Starchl, Yuri Wundrak, Matthias Franz



Trainer: Jürgen Hiden

